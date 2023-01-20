Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

Duruşmanın ardından verilen karar ile ilgili açıklama yapan Asuman Gündüz'ün avukatı Kağan Tüber, beraat kararıyla ilgili olarak, "Huzurda bugün görülen duruşmada Asuman hanımın sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımla alakalı hakkında bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması söz konusuydu ancak bugün yapılan yargılama neticesinde müvekkilimin oğlunun ölmesine sebebiyet veren Çağdaş Şenyüz'e ait fotoğrafları internetten alarak kullanmasının herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı dikkate alınarak savcılık mütalaasın da müvekkilin beraatı talep edilmiştir. Mahkemece verilen kararda müvekkilin beraatı yönünde olmuştur. Bu aşamada verilen karar bizi kısmen de olsa tatmin etmiştir" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2021 tarihinde, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, kusursuz olduğu, Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.