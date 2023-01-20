  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

2023-01-20 13:41:56
Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

Ankara'da, oğlu Umut Gündüz’ün ölümüne sebep olan trafik kazasındaki sürücü Çağdaş Şenyüz’e 'katil’ dediği için hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan anne Asuman Gündüz, ilk duruşmada beraat etti.

#1
Foto - Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

Ankara'da, oğlu Umut Gündüz’ün ölümüne sebep olan trafik kazasındaki sürücü Çağdaş Şenyüz’e 'katil’ dediği için hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan anne Asuman Gündüz, ilk duruşmada beraat etti. Oğlunun ölümüne neden olan sürücüye sosyal medya üzerinden ‘katil’ dediği için hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan anne Asuman Gündüz'e takipsizlik verilmişti. Sosyal medya hesabından sürücünün fotoğrafını paylaştığı için de hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açılan Gündüz'ün, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davanın ilk duruşması dün Ankara Batı Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

#2
Foto - Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

Duruşmada hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün annesi sanık Asuman Gündüz, eşi Menderes Gündüz, taraf avukatları, seyirciler ve basın mensupları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, duruşma salonunda bulunan izleyicileri ve basın mensuplarını dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen salondan dışarıya çıkarttırdı. Anne Asuman Gündüz, davanın beraate bağlanmasına ilişkin şaşırdıklarını söyleyerek, bu karardan dolayı acılarının biraz daha hafiflediğini belirterek, “Oğlumu öldüren katilin bana açmış olduğu dava bugün görüldü. Mahkeme salonuna ilk girdiğimizde çok kalabalık değildik aile dostlarımız akrabalarımız vardı. Fakat hakim hiç kimseyi salona almadı. Basını dahi mahkeme salonunda görmek istemediğini dile getirerek herkesi dışarı çıkarttı. Oğlumu öldüren katil şu anda Ankara sokaklarında geziyor yazarak fotoğrafını paylaşmıştım. Bu konuda bana davacı oldu. Davanın çok şaşırtıcı bir yönü beraat aldım. Biz uzatırlar diye düşünürken. Beraat aldım. Bir nebzede olsa bu acımıza su serpmiş oldu” ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

Duruşmanın ardından verilen karar ile ilgili açıklama yapan Asuman Gündüz'ün avukatı Kağan Tüber, beraat kararıyla ilgili olarak, "Huzurda bugün görülen duruşmada Asuman hanımın sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımla alakalı hakkında bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması söz konusuydu ancak bugün yapılan yargılama neticesinde müvekkilimin oğlunun ölmesine sebebiyet veren Çağdaş Şenyüz'e ait fotoğrafları internetten alarak kullanmasının herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı dikkate alınarak savcılık mütalaasın da müvekkilin beraatı talep edilmiştir. Mahkemece verilen kararda müvekkilin beraatı yönünde olmuştur. Bu aşamada verilen karar bizi kısmen de olsa tatmin etmiştir" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2021 tarihinde, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, kusursuz olduğu, Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

ABD'den Ukrayna'ya 30'uncu yardım! Bu kez 2,5 milyar dolarlık paket
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 30'uncu yardım! Bu kez 2,5 milyar dolarlık paket

ABD yönetimi, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.
SPK'den halka arz kararı
Ekonomi

SPK'den halka arz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzla ilgili yeni kararlar aldı.
Bakan Bozdağ'dan seçim tarihi açıklaması: Cumhurbaşkanımız Mart'ta karar alır diye düşünüyorum!
Siyaset

Bakan Bozdağ'dan seçim tarihi açıklaması: Cumhurbaşkanımız Mart'ta karar alır diye düşünüyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamasını değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın martta bu yönd..
CHP İstanbul’da deprem... Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu operasyonu
Siyaset

CHP İstanbul’da deprem... Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu operasyonu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun il yönetiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Ufuk İnan, Gökmen Güneş ve ..
Türk mühendislik harikası... Açılışını bizzat Başkan Erdoğan yapacak
Gündem

Türk mühendislik harikası... Açılışını bizzat Başkan Erdoğan yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkanlarla inşa edilen "Kağıthane-İstanbul Havalim..
Arınç, İmamoğlu'na sahip çıktı: Yapmayın diye yalvardım
Gündem

Arınç, İmamoğlu'na sahip çıktı: Yapmayın diye yalvardım

Canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararını değerlendiren Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'Kimin önüne farklı şe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23