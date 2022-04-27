2022-04-27 15:19:53 Oğlum dizisinin final yapacağı bölüm belli oldu
Show Tv'de ekranlara gelen Oğlum dizisi televizyon macerasına son vermeye hazırlanıyor.
Show Tv'de ekranlara gelen Oğlum dizisi televizyon macerasına son vermeye hazırlanıyor.
Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu ve kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisi final kararı aldı.
Tv100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Oğlum"un final bölüm tarihi belli oldu
Reytingleri 3 bandında ilerleyen Show TV’de ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu. “Oğlum” dizisinin ekran macerası 15. bölümde sona erecek.
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