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Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

2023-12-29 12:03:49
Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Çin'de öğle yemeği yedikten sonra bölgeye giden kazıcılar, arkeologların gösterdiği yeri kazmaya başladı. Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti. Topraktan yer altında 4.000 yıldan bu yana gizli kalan bir yapı ortaya çıktı. Çin'de arkeologlar tarafından yönlendirilen kazıcıların öğle yemeğinden hemen sonra kazmaya başlayıp bulduğu 4.000 yıllık yapı bilim camiasında büyük bir heyecana neden oldu. 

#1
Foto - Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Xinhua'nın haberine göre araştırmacılar, Orta Çin'deki Henan Eyaleti, Xinmi'deki önemli arkeolojik sit alanında yapıyı ortaya çıkardı. Xinmi'deki antik surlarla çevrili şehrin, efsanelerde adı geçen erken Çin hanedanı olan Xia hanedanlığı döneminde (MÖ 2070-1600 civarı) inşa edildiği düşünülüyor.

#2
Foto - Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Arkeologlar birkaç yıl önce Zhenshui Nehri'nin doğu kıyısında antik kentin kalıntılarını keşfettiler. Yaklaşık 17 hektarlık dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır.

#3
Foto - Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

İyi korunmuş yerleşim Longshan kültürüyle ilişkilidir. Bu eski uygarlık bir zamanlar modern Henan eyaletinin ve Çin'in diğer komşu bölgelerinin kapladığı bölgede yaşıyordu.

#4
Foto - Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Artık arkeologlar antik kentte bir saray kompleksi olduğuna inandıkları şeyin kalıntılarını ortaya çıkardılar. Kalıntılar, sıkıştırılmış toprak inşaat teknikleri kullanılarak inşa edilmiş bir temel yapısından oluşmaktadır. Bu eski yöntem toprak, tebeşir veya kireç gibi sıkıştırılmış hammaddelerin kullanılmasını içerir. Kalıntılar yaklaşık 200 fit uzunluğunda ve 100 fit genişliğinde olup 19.000 metrekareden fazla bir alanı kaplamaktadır.

#5
Foto - Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Arkeologlar, antik kompleksin bir zamanlar neye benzediğine ışık tutan bir dizi eşit dağılmış delik ortaya çıkardılar. Kazı ekibinin başkanı Li Bo, Xinhua'ya şunları söyledi: "Deliklerden, temelin güneyde ve kuzeyde teraslı, doğuda ve batıda revaklı ve ortasında avlu bulunan bir ev kompleksine ait olduğunu düşünüyoruz."

#6
Foto - Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Araştırmacılara göre bulgular, Xia hanedanlığındaki saray binalarının kökeni ve gelişimine yeni bir ışık tutmaya yardımcı olabilir.  Arkeologlar ayrıca Henan Eyaleti'nde yer alan Zhoukou'daki antik kentin bulunduğu yerde de çeşitli keşifler yaptılar. Bir diğer önemli arkeolojik alan olan bu yerleşimin de Xia Hanedanlığı dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Araştırmacılar, Zhoukou'daki düzinelerce yeni buluntu arasında kül çukurları, hendekler ve diğer mimari kalıntıların kalıntılarını buldu.

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