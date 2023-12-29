Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti

Araştırmacılara göre bulgular, Xia hanedanlığındaki saray binalarının kökeni ve gelişimine yeni bir ışık tutmaya yardımcı olabilir. Arkeologlar ayrıca Henan Eyaleti'nde yer alan Zhoukou'daki antik kentin bulunduğu yerde de çeşitli keşifler yaptılar. Bir diğer önemli arkeolojik alan olan bu yerleşimin de Xia Hanedanlığı dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Araştırmacılar, Zhoukou'daki düzinelerce yeni buluntu arasında kül çukurları, hendekler ve diğer mimari kalıntıların kalıntılarını buldu.