2023-12-29 12:03:49 Öğle yemeği yedikten sonra bölgeye gelen kazıcılar toprağı hararetle kazdı! Yer altından birden fışkırdı! Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti
Çin'de öğle yemeği yedikten sonra bölgeye giden kazıcılar, arkeologların gösterdiği yeri kazmaya başladı. Topraktan çıkan şey tüm dünyayı şok etti. Topraktan yer altında 4.000 yıldan bu yana gizli kalan bir yapı ortaya çıktı. Çin'de arkeologlar tarafından yönlendirilen kazıcıların öğle yemeğinden hemen sonra kazmaya başlayıp bulduğu 4.000 yıllık yapı bilim camiasında büyük bir heyecana neden oldu.