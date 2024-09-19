Ödülü alıca bakın nereye gitti! Döner yeme yarışmasında fıkra gibi olay!

“1.5 metre döneri yiyene 5 bin TL ödül verilirken yiyemeyen 600 TL dönerin parasını ödeyecek” 1 buçuk metrelik yeme yarışması düzenleyen fenomen Gencer, “1,5 metre döner yiyene 5 bin TL ödül verilecek ama yiyemeyen dönerin parasını ödeyecek. Bu yarışmaya katılmak isteyenler için sayfamda paylaşım yaptım. Sosyal medyadan başvuru yaptılar. Başvurular çok oldu ama ben 2 kişi seçtim. Yusuf ve Sergen arkadaşları seçtim. Yusuf arkadaşımız 1,5 metre döneri yiyemediği için kaybetti. Sergen arkadaşımızda bazı aksiliklerde olsa da 1,5 metre döneri yiyerek kazandı. 1,5 metre döneri yiyene 5 bin TL ödül verilirken yiyemeyen 600 TL dönerin parasını ödeyecek. Biz şöyle yeriz, böyle yeriz gibi çok mesajlar geldi. Sergen arkadaşımız ilk yarışmasında kaybetmişti ama yine de katılmak istedi ve sonunda kazandı. Yarışmalarımız devam edecek” dedi.