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Spor
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Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

2024-07-12 13:06:19
Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde yarış tüm hızı ile sürerken, karanlık oda tv'nin kibri gündem oldu.. Külliyenin Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini haberleştiren odatv, ardından rakip Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesini, kendi haberine bağladı..

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#1
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Karanlık oda tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Servet Yardımcı’ya adaylık çekilmesi yönünde Külliye’den baskı yapıldığı iddia edildi ve sözde Odatv'nin haberinin ardından Servet Yardımcı adaylıktan çekildiği öne sürüldü...

#2
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Odatv'nin masabaşında yazdığı senaryoya göre, , Külliye kimi desteklediğini bilmiyormuş, odatv yazınca aklına gelmiş ve odatv'nin haberi sonrasında Rakip aday Servet Yardımcı'yı aramış çekilmesini istemiş. Kibrinden aklını oynatan odatv'nin editörleri, son 7 aydır günü birlik Büyükekşi'yi istifa ettirip, sonra tekrar vazgeçirmesi ile biliniyor.

#3
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

odatv'nin yazdıkları senaryoları günü birlik değişen editörlerinin iddiasına göre, TFF Başkan adayı olan Servet Yardımcı’ya Külliye’den adaylıktan çekilmesi yönünde baskı yapılıyor. Servet Yardımcı dün yaptığı açıklamada, ''Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun.'' demişti.

#4
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Servet Yardımcı önce adaylığını açıklamış, kendisine yönelik eleştirilere cevap veremeyince de adaylıktan vazgeçmişti..

#5
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Servet Yardımcı: "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." dedi.

#6
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. KALICI YÖNETİM Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Önemli olan iki husus var. Bir tepeden tırnağa federasyonun yapısı, iki teknik kadroların kalıcılığı. Dikkat edin Batı'ya veya dünyadaki işleyişe... Çorap söküğü gibi bir taraftan ör bir taraftan sökülsün, böyle bir şey yok. Yani oturtacaksan bir yapıyı, kalıcılığı, çok önemli. Şimdi bu kalıcılığı yakalayabilmek için de şu anda güzel bir tırmanış, genç bir ekip var. Bu genç ekiple, diğer taraftan da yönetim kadrolarını kalıcı kılmak suretiyle atılacak adımlardan ben netice alınabileceğine inanıyorum. Yoksa durmadan değiştir, tekrar getir. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Hep değişti. Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz. Yani, Batı'da veya dünyada başarıyı yakalayanlar hep o kalıcı kadrolarla yakaladılar. Onunla neticeye ulaştılar” ifadelerini kullanmıştı.

#7
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Ahmet Çakar ise, TFF başkan adaylığı için adı geçen İsmail Uyanık'ın adaylıktan çekildiğini belirterek İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek vereceğini açıkladı. Ahmet Çakar'ın paylaşımı şöyle:

#8
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

"Kamuoyuna duyurulur. Eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından vazgeçmiş. Kararına saygılıyım. TFF daimi delegesi olarak bugün itibarıyla İbrahim Hacıosmanoğlu'na imza veriyorum.."

#9
Foto - Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Odatv'nin aylardır Büyükekşi karşıtı haberleri, Servet Yardımcı'nın adaylığını geri çekmesi ile boşa çıkmış oldu. odtav Külliye'yi tartışmaya sokarak yaptığı yayın, kendi iddiasına göre Büyükekşi'yi desteklemesi, odatv'nin adayı Servet Yardımcı'yı adaylıktan etmiş oldu..

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Yorumlar

Adaylıktan çekilmesinin UEFA nın Merih Demirala verdiği ceza ile ilgisi var mı?

Servet Yardımcı: "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." dedi...madem UEFA da böyle görevi vardı...neden etkinliğini kullanmadı?

Asim keskin

Bu icra kurulu üyesi vatandaş Türkiye aleyhine alınan kararlar sırasında neler yaptı? Bilen varmı? Orada gidip yakışıklı yakışıklı boy gostermek başka ülke adına canla başla çalışmak başka. Hem kim bu bay???
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