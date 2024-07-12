Oda TV’nin kibrine bak! Şimdi Oda TV kimi destekliyor? O karanlık odadan çirkin Külliye iftirası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. KALICI YÖNETİM Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Önemli olan iki husus var. Bir tepeden tırnağa federasyonun yapısı, iki teknik kadroların kalıcılığı. Dikkat edin Batı'ya veya dünyadaki işleyişe... Çorap söküğü gibi bir taraftan ör bir taraftan sökülsün, böyle bir şey yok. Yani oturtacaksan bir yapıyı, kalıcılığı, çok önemli. Şimdi bu kalıcılığı yakalayabilmek için de şu anda güzel bir tırmanış, genç bir ekip var. Bu genç ekiple, diğer taraftan da yönetim kadrolarını kalıcı kılmak suretiyle atılacak adımlardan ben netice alınabileceğine inanıyorum. Yoksa durmadan değiştir, tekrar getir. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Hep değişti. Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz. Yani, Batı'da veya dünyada başarıyı yakalayanlar hep o kalıcı kadrolarla yakaladılar. Onunla neticeye ulaştılar” ifadelerini kullanmıştı.