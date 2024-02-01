O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Yaylaları ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serap Yıldız İlden, “İlk kez ben bu yaylaya geldim. Buralar yaylalar cennetiymiş. Doğası harika, ağaçların karla buluşması gerçekten bambaşka bir güzellik. Ben buraya aşık oldum. Doğası çok güzel. Kastamonu’yu çok seviyorum, her köşesi ayrı bir güzellik. Saklı cennet gibi. Görülmesi gereken bir yer. Çok beğendim” diye konuştu.