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O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

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Yaşam
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O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

2024-02-01 18:27:36
O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Kastamonu’nun Araç ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylalar don ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada kar yağışı ile birlikte mest eden güzellikler ortaya çıktı. Kastamonu Üniversitesi tarafından turizm bölgesi olarak ilan edilmesi için rota çalışmalarının yapıldığı yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı Araç ilçesindeki yaylalar, Kastamonu’ya özgü yayla evi mimarisi ile dikkat çekerken, kar yağışı ile birlikte ziyaretçilerini hayran bıraktı. İlçeye bağlı Gölcük ve Fındıklı yaylalarını ziyaret eden vatandaşlar, ortaya çıkan manzaranın tadını çıkartma fırsatı buluyor.

#3
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Araç ilçesindeki yaylaların tanıtılması için projeler yürüten Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Haberal, “Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşmış bir üniversitedir. Biz de bu alanda üniversitemizdeki tüm fakültelerde projeler yapıyoruz. Onlardan birisi Araç Yayla Kış Festivali’ydi. Biz bunu yaparken mağara turizmi rotalarını çıkardık. Bu nokta da bir turizm aktivitesi gerçekleşiyor.

#4
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Buraya gelen üniversite öğrencileri, yerel halk ve burayı hiç bilmeyenlere, doğa severlere bölgedeki 33 yayladan en otantik olanları seçtik. Etraftaki yaylaları, şelaleleri göstereceğiz. Bölgedeki yerli halkın kültürünü anlatacağız. Doğayı, tabiatı buraya gelen tüm katılımcılara anlatmak istiyoruz. Hedefimiz buranın tam bir yayla turizm merkezi olmasını düşünerek, bunları ilgili kurumların değerlendirmesini düşünüyoruz. Otantik yaşam, otantik mimari, yayla evleri, Kastamonu’nun araç ilçesine özel bir yapı. Burada ayrıca tarihi bir kültür yolu var. Araç ilçesinden başlayarak Cide ilçesine ulaşan bir taş yol. 14 kilometrelik bu mesafede isteyenler yürüyüş yapabilir” dedi.

#5
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Yaylaları ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serap Yıldız İlden, “İlk kez ben bu yaylaya geldim. Buralar yaylalar cennetiymiş. Doğası harika, ağaçların karla buluşması gerçekten bambaşka bir güzellik. Ben buraya aşık oldum. Doğası çok güzel. Kastamonu’yu çok seviyorum, her köşesi ayrı bir güzellik. Saklı cennet gibi. Görülmesi gereken bir yer. Çok beğendim” diye konuştu.

#6
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Erzurum’un İspir ilçesinden Kastamonu’ya gelen ‘Dağların Oğlu’ lakaplı belgeselci Bülent Erkan da, “Bu yaylalarda çok güzel olanlar var. Tabiatı, mağaraları, şelaleleri çok güzel. Yeşil karla buluşunca çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Yazın buraya geldiğimde her yer yemyeşildi. Şimdi her taraf bembeyaz, çok güzel bir görsel var. Bunu herkesin yaşamasını istiyorum. Kendimi bir pamuk tarlasında hissediyorum” şeklinde konuştu.

#7
Foto - O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

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