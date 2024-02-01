O yayladan kartpostallık kış görüntüleri

Buraya gelen üniversite öğrencileri, yerel halk ve burayı hiç bilmeyenlere, doğa severlere bölgedeki 33 yayladan en otantik olanları seçtik. Etraftaki yaylaları, şelaleleri göstereceğiz. Bölgedeki yerli halkın kültürünü anlatacağız. Doğayı, tabiatı buraya gelen tüm katılımcılara anlatmak istiyoruz. Hedefimiz buranın tam bir yayla turizm merkezi olmasını düşünerek, bunları ilgili kurumların değerlendirmesini düşünüyoruz. Otantik yaşam, otantik mimari, yayla evleri, Kastamonu’nun araç ilçesine özel bir yapı. Burada ayrıca tarihi bir kültür yolu var. Araç ilçesinden başlayarak Cide ilçesine ulaşan bir taş yol. 14 kilometrelik bu mesafede isteyenler yürüyüş yapabilir” dedi.