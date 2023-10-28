2023-10-28 13:25:30 O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti
Cem Küçük, “Batı cephesinde değişen hiçbir şey yok... Eğer öldürülen Müslümansa Batılı liderler oralı olmuyor. Müslüman ölümlerini istatistik olarak görüyorlar. Çocuklar, kadınlar öldürülmeye devam ediyor” tespitini yaptı. “Ölen masumlar için birinin ses çıkarması lazımdı, bu Türkiye oldu. İsrail yaptığı hukuksuzlukların yanına kâr kaldığını biliyor ama Türkiye tek kalsa da bunu söylemeye devam edecek” ifadelerini kullanan Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: