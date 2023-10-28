O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Şu an Türkiye bunları düşünecek durumda değil. Ölen masumlar için birinin ses çıkarması lazımdı, bu Türkiye oldu. Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin olarak da “Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ama şimdi o da olmayacak, çünkü iyi niyetimizi suistimal ettiler” diye konuştu. İsrail yaptığı hukuksuzlukların yanına kâr kaldığını biliyor ama Türkiye tek kalsa da bunu söylemeye devam edecek.”