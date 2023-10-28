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Medya
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O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

2023-10-28 13:25:30
O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Cem Küçük, “Batı cephesinde değişen hiçbir şey yok... Eğer öldürülen Müslümansa Batılı liderler oralı olmuyor. Müslüman ölümlerini istatistik olarak görüyorlar. Çocuklar, kadınlar öldürülmeye devam ediyor” tespitini yaptı. “Ölen masumlar için birinin ses çıkarması lazımdı, bu Türkiye oldu. İsrail yaptığı hukuksuzlukların yanına kâr kaldığını biliyor ama Türkiye tek kalsa da bunu söylemeye devam edecek” ifadelerini kullanan Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

“Her gün gözlerimiz televizyonlarda, gazetelerde. Belki, olur ya, İsrail katliamları durdurur, ABD araya girer diye umuyoruz. Ama asla öyle olmuyor. ABD "nefsi müdafaa" diyor. İsrail "her Filistinli meşru hedeftir" diye açık açık beyanlarda bulunuyor.  Tek bir Batılı siyasetçi sivil katliamını durdurmak için ağzını bile açmıyor. Her Batılı lider soluğu Tel Aviv’de alıyor. Hepsi İsrail’in arkasında olduğunu söylüyor. 

#2
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Batı medyası tamamen İsrail ağzıyla haberler yapıyor. Aksi görüş bildiren işinden oluyor. Hamas’ı kınayıp Filistinlilere sahip çıkmak bile bazılarını ikna etmiyor. İlla Filistinlileri kınayacaksınız. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "El-Cezire’nin yayınları daha tarafsız olsun" istiyor. France 24, ölen her Filistinlinin Hamaslı olduğu yalanını yayıyor. 

#3
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Batı cephesinde değişen hiçbir şey yok... Eğer öldürülen Müslümansa Batılı liderler oralı olmuyor. Müslüman ölümlerini istatistik olarak görüyorlar. Çocuklar, kadınlar öldürülmeye devam ediyor.  Dün Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Riyad Mansur sesi titreyerek anlattı: “İsrail 7000 Filistinliyi öldürdü. Öldürülenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk. Ve hepsi sivil.”

#4
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hamaslı yok aralarında. Çocukların ya da kadınların alnında Hamaslı mı yazıyor? Hadi Hamas’ın peşine düştünüz, peki çocuklardan ne istiyorsunuz?  Riyad Mansur 2021’de BM’de yine İsrail’in katlettiği masum Filistinlilerin rakamlarını veriyordu. Anadolu Ajansı’ndan okuyalım: “İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.”

#5
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

2021’de İsrail devleti 66 çocuk, 39 kadın öldürmüş. 120 binden fazla kişi evlerinden olmuş!.. Bu olaylar yeni değil. Yani İsrail asla ama asla durmuyor ve durmayacak da.  Öte yandan dünya medyasında Erdoğan'ın İsrail’i eleştirmesi manşetlerdeydi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Erdoğan'ın İsrail ve müttefiklerine yönelik eleştirilerini artırmasının ardından Türk borsalarında düşüş yaşandığını aktardı. 

#6
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Financial Times, Ankara'nın ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için batıdan gelecek yatırımları güvence altına almaya çalıştığı bir dönemde olduğuna da dikkat çekti. (BBC Türkçe) 

#7
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Şu an Türkiye bunları düşünecek durumda değil. Ölen masumlar için birinin ses çıkarması lazımdı, bu Türkiye oldu. Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin olarak da “Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ama şimdi o da olmayacak, çünkü iyi niyetimizi suistimal ettiler” diye konuştu. İsrail yaptığı hukuksuzlukların yanına kâr kaldığını biliyor ama Türkiye tek kalsa da bunu söylemeye devam edecek.”

#8
Foto - O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

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