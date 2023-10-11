2023-10-11 15:06:00 O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti
Abdulkadir Selvi, Hamas’ın elinde rehineleri bulunan ülkelerin, bunların kurtarılması için Türkiye’den devreye girmesini talep ettiğini belirtti. “Türkiye, sivillerin kurtarılmasına sıcak bakıyor” ifadelerini kullanan Selvi, “Ancak kadınların ve çocukların bırakılmasının önünde önemli bir engel bulunuyor” deyip o engelin ne olduğunu aktardı. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: