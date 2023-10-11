O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

Hamas, sivil rehineleri ve İsrail askerlerini hem kara harekâtı sırasında bir güvence olarak elinde tutmak istiyor hem de İsrail’in elindeki Filistinlilerin takasında kullanmayı amaçlıyor. Tekrar ifade ediyorum. Bu yazıyı okuduğunuz sırada belki de bu soru anlamını yitirecek. Çünkü İsrail kara savaşını başlatacak. Ama kara savaşı diğer savaşları tetikleyebilir. Ateş topu gibi olan Ortadoğu’da Pandora’nın Kutusu açılabilir. (…)”