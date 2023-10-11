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Medya
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O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

2023-10-11 15:06:00
O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

Abdulkadir Selvi, Hamas’ın elinde rehineleri bulunan ülkelerin, bunların kurtarılması için Türkiye’den devreye girmesini talep ettiğini belirtti. “Türkiye, sivillerin kurtarılmasına sıcak bakıyor” ifadelerini kullanan Selvi, “Ancak kadınların ve çocukların bırakılmasının önünde önemli bir engel bulunuyor” deyip o engelin ne olduğunu aktardı. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

“(…) Hamas 7 Ekim’de başlattığı saldırıda çok sayıda sivili rehin alarak Gazze’ye götürmüştü. Hamas bunlara ‘Savaş esiri’ diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, diğer ülke dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin temel konularından birini de sivil rehinelerin kurtarılması konusu oluşturuyor. Türkiye başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivil rehinelerin serbest bırakılması için çaba gösteriyor. Ama çatışmalar sürdüğü için rehinelerin bırakılmasının zaman alması bekleniyor.

#2
Foto - O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

KAÇ ÜLKEDEN REHİNE VAR Önce Hamas’ın elinde kaç ülkeden sivil rehinelerin olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Hamas’ın elinde sadece İsrailli rehineler bulunmuyor. Taylandlı, Çinli, Alman, Amerikan ve Nepalli siviller de Hamas’ın Gazze’ye götürdüğü rehineler arasında yer alıyor. Bunların kaç kişi olduğu, yaşayıp yaşamadıkları tam olarak bilinmiyor.

#3
Foto - O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

TAKAS OLACAKLAR Hamas’ın elinde rehineleri bulunan ülkeler, bunların kurtarılması için Türkiye’den devreye girmesini talep ediyorlar. Türkiye, sivillerin kurtarılmasına sıcak bakıyor. Ancak kadınların ve çocukların bırakılmasının önünde önemli bir engel bulunuyor. O da İsrail’in kara savaşını başlatacak olması.

#4
Foto - O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti

Hamas, sivil rehineleri ve İsrail askerlerini hem kara harekâtı sırasında bir güvence olarak elinde tutmak istiyor hem de İsrail’in elindeki Filistinlilerin takasında kullanmayı amaçlıyor. Tekrar ifade ediyorum. Bu yazıyı okuduğunuz sırada belki de bu soru anlamını yitirecek. Çünkü İsrail kara savaşını başlatacak. Ama kara savaşı diğer savaşları tetikleyebilir. Ateş topu gibi olan Ortadoğu’da Pandora’nın Kutusu açılabilir. (…)”

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