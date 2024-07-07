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Dünya
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O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

2024-07-07 15:54:57
O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan yağışların ardından meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Ülkede son 36 saatte 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı, 9 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Polis sözcüsü Dan Bahadur Karki, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ani su taşkınları ve toprak kaymaları nedeniyle yol ve otoyolların trafiğe kapandığını aktaran Karki, “Kurtarma görevlileri yolları açmaya çalışıyor” dedi. Nepal’in başkenti Katmandu’da da çok sayıda nehir taşarken, birçok ev sular altında kaldı.

#2
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in güneydoğusunda Bihar eyaletinde bulunan Koshi Nehri’nin yükselerek tehlikeli seviyeye çıktığını söyleyen Sunsari bölgesinin üst düzey yetkililerinden Bed Raj Phuyal, “Koshi'nin debisi yükseliyor ve bölge sakinlerinden yaşanabilecek sel baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bed Raj Phuyal, nehrin akışının normalden 2 kat daha şiddetli olduğunu aktardı.

#3
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Nepalli yetkililer Gandaki, Rapti ve Sharda nehirlerinin debilerinin de yükseldiğini duyurdu.

#4
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te 2 milyon kişi selden etkilendi

#5
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya’da 170 milyon nüfuslu Bangladeş’te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde de 8 kişi hayatını kaybetti.

#6
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş Afet Yönetim Bakanlığı Sekreteri Kamrul Hasan bu hafta ülkede etkili olan yağışların bilançosunu aktardığı açıklamasında, “Sellerden 2 milyondan fazla insan etkilendi. Ülkenin 64 bölgesinden ise 17’si etkilendi” dedi.

#7
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Yerinden edilen insanlar için yüzlerce barınak açıldığını kaydeden Hasan, ülkenin kuzey bölgesindeki zor durumdaki bölgelere de gıda ve yardım gönderildiğini ifade etti.

#8
Foto - O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

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