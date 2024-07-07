O ülkede sel felaketi yaşandı! 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Ülkede son 36 saatte 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı, 9 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Polis sözcüsü Dan Bahadur Karki, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ani su taşkınları ve toprak kaymaları nedeniyle yol ve otoyolların trafiğe kapandığını aktaran Karki, “Kurtarma görevlileri yolları açmaya çalışıyor” dedi. Nepal’in başkenti Katmandu’da da çok sayıda nehir taşarken, birçok ev sular altında kaldı.