2023-10-11 06:46:06 O ülkede heyelan yaşandı!
Kamerun’un da günlerdir etkili olan sağanak yağış Mbankolo bölgesinde heyelana sebep oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalı sürüyor.
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Kamerun’un da günlerdir etkili olan sağanak yağış Mbankolo bölgesinde heyelana sebep oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalı sürüyor.
Kamerun'un başkenti Yaounde’nin Mbankolo bölgesinde 3 gündür etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Birçok kişinin kaybolduğu belirtilen felaket bölgesindeki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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