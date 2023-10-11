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Dünya
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O ülkede heyelan yaşandı!

2023-10-11 06:46:06
O ülkede heyelan yaşandı!

Kamerun’un da günlerdir etkili olan sağanak yağış Mbankolo bölgesinde heyelana sebep oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalı sürüyor.

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Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

Kamerun'un başkenti Yaounde’nin Mbankolo bölgesinde 3 gündür etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

#2
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

Birçok kişinin kaybolduğu belirtilen felaket bölgesindeki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#3
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

#4
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

#5
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

#6
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

#7
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

#8
Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

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Foto - O ülkede heyelan yaşandı!

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