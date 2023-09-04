2023-09-04 16:39:56 O ülkede evsizlerin sayısı artıyor
ABD'nin San Francisco kentinde evsizlik oranı gittikçe artıyor.
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ABD'nin San Francisco kentinde evsizlik oranı gittikçe artıyor.
ABD’nin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden olan Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco’da artan konut maliyetleri kentin düşük gelirli bölgelerinde yaşayan toplulukları ve sakinleri yerinden ederek evsizlik oranın gittikçe artmasına neden oluyor. Evsizlerin bir kısmı da uyuşturucu bağımlılığı yaşıyor.
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