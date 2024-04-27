O ülkede büyük skandal patlak verdi! Akıl almaz oyun böyle ortaya çıktı! “Türkiye” detayı ise herkesi şok etti

Soruşturma materyallerine göre grup, onlarca Türk vatandaşının Moldova, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Macaristan ve Gürcistan'a yasadışı yollardan girmesine yardımcı oldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kayıt ve Romanya vatandaşlığı almaya ilişkin damga ve formların yanı sıra sahte kimlik kartları ele geçirilerek ele geçirildi. Soruşturmada, şüphelilerin 27 kez yabancıların yasa dışı göçünü organize etmeyi başardıkları ve her grupta en az üç kişinin bulunduğu belirtiliyor. Moldova Sınır Polisi, kaçakçılık konusunda uzmanlaşmış suç gruplarının faaliyetlerini düzenli olarak soruşturuyor. Ukrayna'da savaşın başlamasıyla birlikte sınır polisinin faaliyetleri de artırıldı. Ukrayna'da zorunlu seferberlik olarak adlandırılan "seferberlik"ten kaçan asker kaçakları, yasadışı bir şekilde Moldova'ya ve daha sonra AB'ye girmek için kişi başına 5 ila 10 bin dolar ödedikleri de belirtiliyor. Avrupa Birliği (AB) 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde, Moldova’yı aday ülke ilan etmişti. ilan edilmiştir. 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde ise, Moldova’yla katılım müzakerelerinin başlamasına karar verilmişti. Moldova, Nisan 2014 tarihinden beri vize serbestisinden yararlanıyor. Kaynak: patronlardunyasi.com