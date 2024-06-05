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Dünya
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O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

2024-06-05 11:49:00
O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesindeki bir taş ocağında mamut kemikleri bulundu.

#1
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

Dünyada yaklaşık 4 bin yıl önce yaşayan mamutun kalıntılarına Kırgızistan'da rastlandı. Kırgızistan Kültür, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Isık Göl bölgesinin Ak Suu ilçesindeki Cırgalah Nehri'nin eski taşkın yatağındaki taş ocağında mamutun kemiklerinin bulunduğu açıklandı.

#2
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

Taş ocağı sahibinin keşfi resmi kurumlara bildirmesi üzerine olay yerine arkeologların gönderildiği aktarılan açıklamada, “İnceleme sırasında diş ve çene kemiği parçalarının iki farklı yerde birbirlerinden 140-150 metre uzaklıkta, taş ocağının kum ve çakıl birikintilerinde 3 ila 5 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi. Dişin bulunduğu alanın temizlenmesi sonucunda gömülü kemiğin bir kısmı ortaya çıkarıldı” ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

Açıklamada, kemiklerin güneş ışığının etkisiyle hızla parçalanmaması için arkeologların çukurları yukarıdan aşağıya doğru çekiçleyerek mamut kafatasının alt kısmı olduğu ortaya çıkan buluntuyu temizledikleri, kemiklerin kötü korunması nedeniyle kafatasının sadece bir kısmını çıkarmayı başardıkları aktarıldı.

#4
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

Henüz çıkarılamayan kemiklerin daha sonra çıkarılmak üzere bırakıldığı belirtilen açıklamada, çıkarılan kemiklerin ise müzeye teslim edilmek üzere paketlendiği ifade edildi.

#5
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

#6
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

#7
Foto - O ülkede bulundu! 4 bin yıllık heyecanlandıran keşif

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