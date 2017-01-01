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O ülkede bedava ev dağıtıyorlar

  • Uzakdoğu ülkesi Japonya'nın giderek azalan nüfusu nedeniyle boş konut sayısı artıyor. Bu konutlar için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları verilmeye başlandı.

  • Japonya'nın giderek azalan nüfusu nedeniyle milyonlarca ev sahipsiz konuma düşüyor.

  • Sahipsiz kalan evler için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları verilmeye başlandı.

  • 100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başladı.

  • Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.

  • Bu yüzden ev sahipleri çözümü internetteki emlak sitelerine 'bedava' ilanı vermekte buldu.

  • Yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen bu ilanlara turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor.

  • Bazı evler ise, ölen ev sahibinin miras bırakacak kimsesi olmadığından yerel yönetimler tarafından internete koyuluyor.

  • Ücretsizlerin yanısıra oldukça düşük fiyata evler bulmak da mümkün.

  • Hükümetin Akiya projesi kapsamında gençler ev sahibi yapılıyor. Ancak bunun da bazı şartlar ıvar. Örneğin 43 yaş altı olmaları ve ilkokula giden bir çocuk sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca ücretsiz olarak oturdukları evi restore etmeleri şartı koşuluyor. Ülkede 10 milyondan fazla sahipsiz ev bulunuyor. Japon batıl inançları yüzünden, boş ve terkedilmiş evlerin piyasada satılması daha da zorlaşıyor çünkü çoğu zaman intihar, cinayet vs g,b, sebeplerle sahipsiz kalan evlerde yaşamanın uğursuzluk olduğu inancı yaygın.

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