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Dünya
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O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

2024-09-14 21:07:33
O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sebebiyle 66 kişi yaşamını yitirdi.

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Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

#2
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Güney Asya'da şiddetli geçen muson mevsimi ve Yagi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

#3
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Myanmar'da yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini, 235 binden fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

#4
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Ülkede 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan cunta lideri General Min Aung Hlaing, sel felaketiyle mücadele için dış yardım alınması gerektiğini ifade etti.

#5
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Min Aung Hlaing, "Hükümet yetkililerinin, afetzedelere yönelik kurtarma ve yardım için yabancı ülkelerle iletişime geçmesi gerekiyor.

#6
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Çalışmaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor" dedi.

#7
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

Öte yandan, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 254, Tayland'da ise en az 33 kişi hayatını kaybetti.

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Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

#9
Foto - O ülke sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor!

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