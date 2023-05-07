O ülke adeta cayır cayır yanıyor

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, daha önce benzeri görülmemiş şiddetteki yangınlar sonucu 24 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı. Bu yılın başından bu yana meydana gelen yangınlarda şu ana kadar 43 bin hektarlık alanın küle döndüğünü sözlerine ekleyen Smith, acil durumlarda kullanmak üzere 1.5 milyar Kanada doları bütçe ayırdıklarını açıkladı. Bölgeye ek olarak Quebec ve Ontario eyaletlerinden ekiplerin geldiğini söyledi.