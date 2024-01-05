O Türk şirketinden tüm dünyayı şok eden karar! Siz ne yaptınız böyle

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 30 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda global yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ana gündemimiz olan sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak yaptığımız yatırımlarla, AB Yeşil Mutabakat ile daha da hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin sektörümüzdeki öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Bizim gibi birçok sanayi şirketinin üretimde hidrojen kullanımına yönelmesiyle hidrojen dağıtım ağlarının giderek yaygınlaşacağını öngörüyoruz. İspanya’da yaptığımız bu satın alma ile bu alanda yükselecek spiral çelik boru talebini karşılamayı amaçlıyoruz. Tesiste yapacağımız yatırımla kapasiteyi artırırken aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimimizi de güçlendireceğiz. Sürdürülebilir yaşam için Tosyalı diyerek çıktığımız uzun soluklu yolculukta yaptığımız yatırımlarla karbonsuz, nitelikli yeşil çelik ürünleri kapasitemizi daha da artırarak global büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.