2024-01-05 11:44:42 O Türk şirketinden tüm dünyayı şok eden karar! Siz ne yaptınız böyle
Dünya çapındaki yatırımlarıyla her geçen gün büyüyen o Türk şirketi daha da devleşti! Afrika'dan sonra bir hamle daha, üretimde rekor kıran o fabrikayı satın aldı! Türkiye’nin önde gelen çelik üreticisi Avrupa’ya açıldı... Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Tosyalı Holding, İspanya'nın lider çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı. Yıllık 150.000 ton üretim kapasitesine sahip STS, Tosyalı'nın küresel büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tosyalı, İspanya'daki fabrikada yapılacak yeni yatırımlarla kapasiteyi 240.000 ton/yıl'a çıkarmayı planlıyor. Türkiye'nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada 40'a yaklaşan tesisi ve 15.000 çalışanıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Tosyalı Holding, Cezayir, Senegal ve Angola'daki yatırımlarının ardından Avrupa'da büyümek ve yeni hidrojen dağıtım ağlarına yönelik talebi karşılamak amacıyla İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı.