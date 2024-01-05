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Ekonomi
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O Türk şirketinden tüm dünyayı şok eden karar! Siz ne yaptınız böyle

2024-01-05 11:44:42
O Türk şirketinden tüm dünyayı şok eden karar! Siz ne yaptınız böyle

Dünya çapındaki yatırımlarıyla her geçen gün büyüyen o Türk şirketi daha da devleşti! Afrika'dan sonra bir hamle daha, üretimde rekor kıran o fabrikayı satın aldı! Türkiye’nin önde gelen çelik üreticisi Avrupa’ya açıldı... Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Tosyalı Holding, İspanya'nın lider çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı. Yıllık 150.000 ton üretim kapasitesine sahip STS, Tosyalı'nın küresel büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tosyalı, İspanya'daki fabrikada yapılacak yeni yatırımlarla kapasiteyi 240.000 ton/yıl'a çıkarmayı planlıyor. Türkiye'nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada 40'a yaklaşan tesisi ve 15.000 çalışanıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Tosyalı Holding, Cezayir, Senegal ve Angola'daki yatırımlarının ardından Avrupa'da büyümek ve yeni hidrojen dağıtım ağlarına yönelik talebi karşılamak amacıyla İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı.

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Foto - O Türk şirketinden tüm dünyayı şok eden karar! Siz ne yaptınız böyle

Yıllık 150.000 tonluk spiral boru üretim kapasitesine sahip STS'nin satın alınmasıyla Tosyalı Holding, Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Yapılacak yeni yatırımlarla STS'nin kapasitesinin 240.000 ton/yıl'a çıkarılması planlanıyor. Bu hamle, Tosyalı'nın global boru üretim kapasitesini 3 milyon ton/yıl'ın üzerine çıkararak Avrupa'nın lider çelik boru üreticisi olma konumunu pekiştirmesini sağlayacak.

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Foto - O Türk şirketinden tüm dünyayı şok eden karar! Siz ne yaptınız böyle

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 30 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda global yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ana gündemimiz olan sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak yaptığımız yatırımlarla, AB Yeşil Mutabakat ile daha da hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin sektörümüzdeki öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Bizim gibi birçok sanayi şirketinin üretimde hidrojen kullanımına yönelmesiyle hidrojen dağıtım ağlarının giderek yaygınlaşacağını öngörüyoruz. İspanya’da yaptığımız bu satın alma ile bu alanda yükselecek spiral çelik boru talebini karşılamayı amaçlıyoruz. Tesiste yapacağımız yatırımla kapasiteyi artırırken aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimimizi de güçlendireceğiz. Sürdürülebilir yaşam için Tosyalı diyerek çıktığımız uzun soluklu yolculukta yaptığımız yatırımlarla karbonsuz, nitelikli yeşil çelik ürünleri kapasitemizi daha da artırarak global büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

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