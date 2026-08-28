Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

BÖLGEMİZDE BULUNMAYAN PSİKİYATRİ SERVİSLERİ OLACAK: Hastanede, bölgede bulunmayan kapalı çocuk psikiyatri ile kadın ve erkek kapalı psikiyatrilerinin de yer alacağını belirten Asiltürk, “Şehir hastanemiz genel hastane konseptinden ziyade tüm özellikli sağlık hizmetlerinin verilebildiği bir merkez olacak. Bunlardan bazılarından bahsetmek isterim. Mesela özellikle tam kapsamlı bir yanık merkezi olacak. Bu yanık merkezimizde ameliyathanesi, yoğun bakımı, tüm hastaların, yanık hastalarının tüm ihtiyaçlarını görebilen bir kapsamlı merkez olacak. Onun dışında organ nakli merkezlerimiz olacak. Kemik iliği transplantasyon merkezimiz olacak. Bölgemizde hiç bulunmayan ve bir ilk olacak olan kapalı çocuk psikiyatri ile kadın ve erkek kapalı psikiyatrileri olacak. Kapsamlı kalp merkezimiz olacak. Yine nükleer tıp merkezlerimiz olacak. Dolayısıyla burada sayamadığım birçok özellikle sağlık hizmetini bir arada bulunduracak” diye konuştu.