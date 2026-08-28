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Sağlık
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Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

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DHA Giriş Tarihi:

Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

Güneydoğu Anadolu bölgesinin devasa bir sağlık tesisine kavuşmasına sayılı günler kaldı. Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi’nin yapımında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98’e ulaştığı bildirildi. Toplam 438 bin metrekare alan üzerine kurulan, 265 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, bin yatak kapasitesiyle hizmet verecek. İhtiyaç halinde yatak kapasitesi bin 500’e çıkarılabilecek hastanenin 2027 yılının ikinci yarısından itibaren hizmete alınması planlanıyor.

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Foto - Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

Diyarbakır’da, bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi’nin yapımı sürüyor. Tamamlandığında ileri tıp teknolojilerinin yer aldığı kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak hizmet verecek hastane, toplam 438 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. 265 bin metrekare kapalı alanı olacak ve bin yatak kapasitesiyle hizmet verecek hastanede 250 poliklinik, 38 ameliyathane, 316 yoğun bakım yatağı ve 42 diyaliz yatağı bulunacak. Ayrıca tek kişilik doğum odaları, anne oteli, refakatçi oteli, kemoterapi ve radyoterapi üniteleri, yanık ve inme merkezi, onkoloji merkezi, perinatoloji merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi ve nükleer tıp merkezi gibi sağlık birimleri yer alacak.

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Foto - Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

AFET DURUMUNDA YATAK KAPASİTESİ BİN 500’E ÇIKABİLİYOR: Herhangi bir afet veya olağanüstü durumda yatak kapasitesi bin 500’e kadar çıkarılabilecek hastane, 802 sismik izolatörle donatılarak büyük depremlerde dahi sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebileceği şekilde tasarlandı. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 5 bin personelin görev yapması planlanıyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 98’e ulaşan hastanenin tam kapasiteyle çalıştığında hasta ve yakınlarıyla birlikte günde yaklaşık 60 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

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Foto - Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

BÖLGE İLLERİNE ÜST DÜZEY BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNACAK: Hastanenin bölge illerine de üst düzey sağlık hizmet sunacağını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, “Diyarbakır Şehir Hastanemiz 438 bin metrekare arsa alanı üzerinde 265 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Şu anda fiziki olarak yüzde 98 gerçekleşme oranında. Künyesinde bin yataklı olarak inşa edilen şehir hastanemiz ihtiyaç halinde bin 500 yatağa kadar artırılabilir bir kapasiteye sahip. Tamamlandığında sadece Diyarbakır'a değil tüm bölge illerine üst düzey bir sağlık hizmeti sunacak. Tam kapasiteyle çalıştığı zaman yaklaşık günde 15 bin hastanın muayene edildiği bir merkez olacak. Burası hasta yakınlarıyla beraber yaklaşık günde 60 bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir merkez olacak. Aynı zamanda 5 bin üzerinde sağlık çalışanı burada istihdam edilecek” dedi.

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Foto - Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

BÖLGEMİZDE BULUNMAYAN PSİKİYATRİ SERVİSLERİ OLACAK: Hastanede, bölgede bulunmayan kapalı çocuk psikiyatri ile kadın ve erkek kapalı psikiyatrilerinin de yer alacağını belirten Asiltürk, “Şehir hastanemiz genel hastane konseptinden ziyade tüm özellikli sağlık hizmetlerinin verilebildiği bir merkez olacak. Bunlardan bazılarından bahsetmek isterim. Mesela özellikle tam kapsamlı bir yanık merkezi olacak. Bu yanık merkezimizde ameliyathanesi, yoğun bakımı, tüm hastaların, yanık hastalarının tüm ihtiyaçlarını görebilen bir kapsamlı merkez olacak. Onun dışında organ nakli merkezlerimiz olacak. Kemik iliği transplantasyon merkezimiz olacak. Bölgemizde hiç bulunmayan ve bir ilk olacak olan kapalı çocuk psikiyatri ile kadın ve erkek kapalı psikiyatrileri olacak. Kapsamlı kalp merkezimiz olacak. Yine nükleer tıp merkezlerimiz olacak. Dolayısıyla burada sayamadığım birçok özellikle sağlık hizmetini bir arada bulunduracak” diye konuştu.

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Foto - Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

YÜKSEK ŞİDDETLİ DEPREMLERDE BİLE AYAKTA KALACAK BİR ŞEKİLDE İNŞA EDİLİYOR: Hastanenin 802 sismik izolatörle inşa edildiğini belirten Asiltürk, “Tabi ki şundan da bahsetmek lazım. Bölgemizin bir deprem bölgesi olduğunu göz önünde bulunduracak olursak şehir hastanemiz bünyesinde bulundurduğu 802 adet sismik izolatörle yüksek şiddetli depremlerde bile ayakta kalacak bir şekilde inşa ediliyor. Bu da deprem açısından da önemlidir. Bunlar sağlık hizmetinin kesintisiz ve sürekli bir halde sürdürülmesi açısından önemli şeyler. Tabi şehir hastanemiz yapıldıktan sonra bir akıllı hastane konseptinde olacak. Teknik altyapısı ve donanımı üst düzey olacak. Tıbbi cihazlar da yine aynı şekilde özellikli sağlık hizmetlerine uygun şekilde temin edilecektir” dedi.

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Foto - Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam

2027 YILININ 2’NCİ YARISINDAN İTİBAREN HİZMET ALMAYI PLANLIYORUZ: Afet durumunda 6 helikopterin inebileceği bir alanın olduğunu ifade eden Asiltürk, şöyle dedi: “Şehir hastanemiz 250 adet poliklinik odası, 316 adet yoğun bakım yatağı, 38 ameliyathanesi olan yüksek kapasiteli bir hastane olacak. Aynı zamanda çalışan annelerimize yönelik bünyesinde kreş barındıracak. Hastanemizde yine acil vakalara müdahale amacıyla helikopter pisti bulunacak. Aynı anda bir afet durumunda 6 adet helikopter inebileceği bir kapasiteye sahip olacak. Hastanemiz şu anki planlamalarımıza göre 2027 yılının 2’nci yarısından itibaren hizmet almayı planlıyoruz.”

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