Bölgenin en büyük sağlık yatırımı yolda: Devasa hastanenin yüzde 98’i tamam
Güneydoğu Anadolu bölgesinin devasa bir sağlık tesisine kavuşmasına sayılı günler kaldı. Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi’nin yapımında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98’e ulaştığı bildirildi. Toplam 438 bin metrekare alan üzerine kurulan, 265 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, bin yatak kapasitesiyle hizmet verecek. İhtiyaç halinde yatak kapasitesi bin 500’e çıkarılabilecek hastanenin 2027 yılının ikinci yarısından itibaren hizmete alınması planlanıyor.