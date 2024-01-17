O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

Sözün burasında iki şey öneriyorum: CHP başta olmak üzere diğer partiler PKK’nın partisi ile siyaseten iş birliği ve ittifak gibi yanlış ve zararlı tutumlardan sakınmalıdırlar. Terörün siyasetine hiçbir şekilde müsamaha dahi göstermeyen bir konumda durmalıdırlar. Türkiye ile savaşım halinde olan terör örgütlerinin partilerine velev ki yasal yol bulup Meclis’e bile girmiş olsalar iş birliği ve yol arkadaşlığı yapmamayı ilke edinen bir kararlılık içinde olmalıdırlar. CHP ve diğer partileri şu veya bu nedenle yaptıkları siyasi ittifaklar üzerinden eleştirirken PKK/DEM ile aynîleştiren, dahası onları terörün unsurları ve uzantıları gibi gösteren suçlamalardan kaçınılmalıdır. Bu ayrıştırıcı-düşmanlaştırıcı dil, birliğimize ve toplamsal barışımıza yönelik bir tehdit anlamına geldiği gibi terör örgütü ve partisinin de değirmenine su taşımak anlamına gelir. Siyasal tekfircilik; demokratik siyaseti zehirleyen, devletimizin bekası ve milletimizin birliği için de tehdit oluşturan muzır bir anlayıştır, biline!”