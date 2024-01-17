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O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

2024-01-17 13:22:36
O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen son şehit haberlerinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir" diyerek 25 siyasi partinin logolarına yer veren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye AK Partili Mehmet Metiner’den tepki geldi. Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki “Siyasal tekfircilik” başlıklı yazısında, Destici’yi isim vermeden sert ifadelerle eleştirdi. Metiner, özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

“(…) DEM Parti, PKK terör örgütünün partisidir. PKK ideolojik olarak İslam düşmanı bir örgüttür. DEM Parti’yi ideolojik olarak kendimize düşman görürüz elbet. Bölücü terörüne de hiddetle karşı çıkarız. PKK/DEM için getirilen her eleştiri meşru ve haklıdır. Yalnız DEM Parti’ye çeşitli mülahazalarla oy verdiğini bildiğimiz insanları toptan bölücü-terörist diye suçlamak yanlıştır. Bu dışlayıcı ve suçlayıcı bakış açısı PKK/DEM cenahının değirmenine su taşımak anlamına gelir.

#2
Foto - O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

CHP’nin PKK’nın partisi DEM ile geliştirdiği ittifak her türlü eleştiriyi ziyadesiyle hak ediyor. Bunun bir milli güvenlik sorunu olduğundan kendi adıma hiç kuşku duymam bile. Bu ülkeye yapılacak en büyük siyasi kötülüklerden biridir bu. Ancak buradan hareketle CHP’yi PKK/DEM ile bir görüp terörün unsuru biçiminde suçlamak da bir o kadar vahimdir. CHP’ye yönelik haklı eleştirinin ölçüsünü kaçırıp CHP’ye o veren milyonlarca insanımızı PKK/DEM cephesine yerleştirip düşmanlaştırmaya kalkışmak, hem devletimizin bekası hem de milletimizin birliği açısından son derece vahim bir yanlışlık olur. Bundan en çok PKK/DEM cenahı memnuniyet duyar.

#3
Foto - O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

CHP’nin PKK’nın partisi ile yaptığı ittifak kuşkusuz PKK ile mücadelede ciddi bir zafiyet oluşturuyor. En kötüsü de PKK’ya zımnî bir destek anlamına geliyor. CHP bu yüzden her türlü eleştiriyi hak ediyor, eyvallah. Ama bu eleştirileri dozunda ve ölçüsünde tutmak gerekir. CHP’yi bu vahim siyasi tutumu dolayısıyla eleştirmek ne kadar gerekliyse ve doğruysa, PKK ile bir tutmak veya terörün unsuru gibi göstermek de bir o kadar gereksiz ve yanlıştır. İşi uç noktalara vardırıp CHP’yi DEM’le ittifak yaptığı için, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP gibi partileri de CHP ile siyaseten iş birliği yaptığı için terörün unsurları ve destekçileri biçiminde gösterip suçlamak da, siyasal tekfircilikten öte bir anlam taşımaz.

#4
Foto - O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı

Sözün burasında iki şey öneriyorum: CHP başta olmak üzere diğer partiler PKK’nın partisi ile siyaseten iş birliği ve ittifak gibi yanlış ve zararlı tutumlardan sakınmalıdırlar. Terörün siyasetine hiçbir şekilde müsamaha dahi göstermeyen bir konumda durmalıdırlar. Türkiye ile savaşım halinde olan terör örgütlerinin partilerine velev ki yasal yol bulup Meclis’e bile girmiş olsalar iş birliği ve yol arkadaşlığı yapmamayı ilke edinen bir kararlılık içinde olmalıdırlar. CHP ve diğer partileri şu veya bu nedenle yaptıkları siyasi ittifaklar üzerinden eleştirirken PKK/DEM ile aynîleştiren, dahası onları terörün unsurları ve uzantıları gibi gösteren suçlamalardan kaçınılmalıdır. Bu ayrıştırıcı-düşmanlaştırıcı dil, birliğimize ve toplamsal barışımıza yönelik bir tehdit anlamına geldiği gibi terör örgütü ve partisinin de değirmenine su taşımak anlamına gelir. Siyasal tekfircilik; demokratik siyaseti zehirleyen, devletimizin bekası ve milletimizin birliği için de tehdit oluşturan muzır bir anlayıştır, biline!”

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