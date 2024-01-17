2024-01-17 13:22:36 O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen son şehit haberlerinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir" diyerek 25 siyasi partinin logolarına yer veren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye AK Partili Mehmet Metiner’den tepki geldi. Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki “Siyasal tekfircilik” başlıklı yazısında, Destici’yi isim vermeden sert ifadelerle eleştirdi. Metiner, özetle şunları kaydetti: