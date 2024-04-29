2024-04-29 12:09:00 O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun, "Bahçeli bayrak açtı. Cumhur ittifakı dağılıyor" sözlerine tepki gösteren Büyükataman, "Hastalık derecesinde bir takıntı ile her fırsatta Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na saldıran Serok Ahmet’in sataşmalarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Stratejik çapsız, siyasi kalpazan Davutoğlu, içinde bulunduğu çukurda çırpındıkça çamura batmakta, rezilliğine rezillik katmaktadır" dedi.