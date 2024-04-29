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O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’
Siyaset
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O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

2024-04-29 12:09:00
O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun, "Bahçeli bayrak açtı. Cumhur ittifakı dağılıyor" sözlerine tepki gösteren Büyükataman, "Hastalık derecesinde bir takıntı ile her fırsatta Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na saldıran Serok Ahmet’in sataşmalarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Stratejik çapsız, siyasi kalpazan Davutoğlu, içinde bulunduğu çukurda çırpındıkça çamura batmakta, rezilliğine rezillik katmaktadır" dedi.

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Foto - O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "yerel halk" sözlerine verdiği tepki, tartışılmaya devam ediyor.

#2
Foto - O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin Şimşek'e yönelik sözlerini hatırlatarak, "Sayın Bahçeli bayrak açtı. Bu, sıradan bir gelişme değildir. Cumhur İttifakı içinde çok derin çatlaklar olduğunu görüyoruz. 2018'in Cumhur İttifakı da dağılıyor. Geçen sene yenilmiş Millet İttifakı'nda nasıl tartışma başladı ise şimdi de sıra Cumhur İttifakı'nda, bu seçim sonrasında orada da çatlaklar var." diye konuştu.

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Foto - O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

Bahçeli'nin açıklamalarının, kendisine 2001 yılındaki gelişmeleri hatırlattığını ifade eden Davutoğlu, "Aynı 2001'de olduğu gibi Başbakan Yardımcısı olduğunu unutarak bütün o krizin yükünü rahmetli Ecevit'in yıpranmış bedenine yüklemesi gibi şimdi de Sayın Erdoğan'ın ama Sayın Erdoğan'dan önce Sayın Şimşek'in üzerine yükleme taktiği bu. Biz bu filmi gördük. Sayın Bahçeli, kaçamazsınız, şu anda çekilen sefaletin, yoksulluğun, israfın, hukuksuzluğun hepsinde sizin de payınız var." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından da Saadet Partisi grubunda yaptığı konuşma ve Bahçeli'nin bazı sözlerinin yer aldığı bir videoyu "2002’den 2024’e aynı senaryo, aynı hedef... Bu sefer sorumluluktan kaçamazsınız Sayın Bahçeli!" notuyla paylaştı. Davutoğlu'na yanıt, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. Büyükataman, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

"Siyaset sahnesindeki 'stratejik rezillikleri' ile nam salmış olan Ahmet Davutoğlu, şimdi de trollük yaparak ilgi çekmeye çalışmış. Hastalık derecesinde bir takıntı ile her fırsatta Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na saldıran Serok Ahmet’in sataşmalarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alarak gündeme gelmeye çalışan 'Trol Ahmet' şunu kulağına küpe etmelidir; kendisinin ve küsurat partisinin aziz milletimizde bir karşılığı olmadığı gibi, sözlerinin tarafımızca da bir kıymeti harbiyesi yoktur. Şizofrenik kurgularıyla fitne saçmaktan bir adım öteye gidemeyen stratejik çapsız, siyasi kalpazan Davutoğlu, içinde bulunduğu çukurda çırpındıkça çamura batmakta, rezilliğine rezillik katmaktadır."

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Yorumlar

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