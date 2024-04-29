O sözler sonrası Ahmet Davutoğlu’na sert yanıt! ‘Stratejik çapsız, siyasi kalpazan’

"Siyaset sahnesindeki 'stratejik rezillikleri' ile nam salmış olan Ahmet Davutoğlu, şimdi de trollük yaparak ilgi çekmeye çalışmış. Hastalık derecesinde bir takıntı ile her fırsatta Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na saldıran Serok Ahmet’in sataşmalarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alarak gündeme gelmeye çalışan 'Trol Ahmet' şunu kulağına küpe etmelidir; kendisinin ve küsurat partisinin aziz milletimizde bir karşılığı olmadığı gibi, sözlerinin tarafımızca da bir kıymeti harbiyesi yoktur. Şizofrenik kurgularıyla fitne saçmaktan bir adım öteye gidemeyen stratejik çapsız, siyasi kalpazan Davutoğlu, içinde bulunduğu çukurda çırpındıkça çamura batmakta, rezilliğine rezillik katmaktadır."