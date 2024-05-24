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Spor
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O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

2024-05-24 11:15:47
O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, TFF'nin seçim süreci ve gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

1
#1
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan biri olan mevcut başkan Dursun Özbek, Milliyet'e konuştu. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

#2
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- Sayın başkan pişmanlıklarınız var mı? Kafanızı yastığa koyduğunuzda keşke dediğiniz bir şey var mı? "Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak her gün birçok kararı arkadaşlarımla birlikte veriyoruz. Kimi zaman bu kararların bir bölümü istediğimiz sonuçları yaratmasa da bu dönemde uykularımızı kaçıran bir kararımız, bir pişmanlığımız olmadı. Ben şuna inanıyorum; ne olursa olsun, bir insan huzur içinde yastığa başını koyabiliyorsa, orada her şey yolundadır. Bu açıdan bu dönemde başardıklarımızla çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

#3
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- Saha dışında toplumu rahatsız eden bir rekabet var? İnsanlar rahatsız olmakta haklı mı? "Galatasaray Spor Kulübü olarak, rekabetin bu noktaya çekilmemesi, kardeşin kardeşe düşman edilmemesi gerektiğini farklı zamanlarda, farklı ortamlarda, defalarca söyledik. Ama karşımızda bu rekabeti hakemlerin peşine düşmeye, onları rahatsız etmeye götüren bir kulüp başkanı var. Ben sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmadığını düşünüyorum. Bu tavırdaki insanların Türk Futbolu’ndan temizlenmesi gerekiyor."

#4
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- TFF Başkanı olmak ister misiniz? Galatasaray’ın TFF seçimlerindeki politikası nedir? Sayın Büyükekşi devam etmek isterse ne tavsiye edersiniz? "Benim TFF Başkanı olmak gibi bir düşüncem yok. TFF seçimleri gündemimizde değil, tek gündemimiz Pazar günü kazanacağımız şampiyonluk. Zamanı geldiğinde, adaylar belirlendiğinde biz de genel kurul üyelerimizle gider, Türk Futbolu’nun geleceği için oyumuzu kullanırız. Şu anda yaptığımız her yorum spekülasyon olur, buna da gerek yok."

#5
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- Süheyl Batum ile Ünal Aysal birlikteliğini nasıl buluyorsunuz? "Bizim Galatasaray’ın konularını konuştuğumuz, tartıştığımız 2 platform var. Divanımız ve genel kurulumuz... Bu arkadaşlar 10 seneden beri ne divana gelmişler, ne genel kurullara gelmişler. Galatasaray’ın durumunu bilmediklerini ve bundan dolayı bu açıklamaları yaptıklarını düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray’da görev almak için hazırlıklı olmadıklarını gözlemliyorum. Zaten Süheyl kardeşim de 10 günde hazırlandıklarını söylüyor. Yine de umarım bu birliktelik uzun sürer ve Galatasaray’a yararlı olma fırsatı yakalarlar."

#6
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- Size karşı Florya konusunda eleştiriler var? Proje ne durumda ve ne bekliyorsunuz? "Florya’da süreç, aldığımız yetkiye uygun şekilde devam ediyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray’ın bir kuruşunun bile yanlış harcanmaması için biz buradayız. Burada yapılan spekülatif rakamların hiçbiri doğru değil. 2022’de Genel Kurul’a sunduğumuz bağımsız TSKB raporunun aynısını bir kez daha yaptırdık. O günkü rakamla Galatasaray’ın kasasına 390 milyon dolar civarında girecekti, bugün ise 435 milyon doların kasamıza girebileceğini öngörüyor. Kaldı ki, bu süreçte Bankalar Birliği borç faizlerinin ve inşaat yapım maliyetlerinin yükselmesi durumu var. Hepsinin detaylı çalışması ve raporları elimizde, üyelerimizle paylaşıyoruz. Kimse merak etmesin, Galatasaray’ın mali bağımsızlığının en önemli mihenk taşı olan bu proje en iyi koşullarda yapılacaktır."

#7
Foto - O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- Erden Timur ile saygı çerçevesinde çok iyi bir ilişkiniz var. İyi de bir performans var ortada. Bunun bozulması sizi zayıflatmaz mı? "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray’a çok büyük katkıları oldu. Konu Galatasaray olunca biz her zaman onunla bir aradayız, olmaya da devam ederiz. Galatasaray’da ihtiyaç duyulduğunda kimsenin görevden kaçtığını görmedim, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

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