O soru yeniden gündemde! Dursun Özbek gündem oldu! Net cevap verdi

- Size karşı Florya konusunda eleştiriler var? Proje ne durumda ve ne bekliyorsunuz? "Florya’da süreç, aldığımız yetkiye uygun şekilde devam ediyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray’ın bir kuruşunun bile yanlış harcanmaması için biz buradayız. Burada yapılan spekülatif rakamların hiçbiri doğru değil. 2022’de Genel Kurul’a sunduğumuz bağımsız TSKB raporunun aynısını bir kez daha yaptırdık. O günkü rakamla Galatasaray’ın kasasına 390 milyon dolar civarında girecekti, bugün ise 435 milyon doların kasamıza girebileceğini öngörüyor. Kaldı ki, bu süreçte Bankalar Birliği borç faizlerinin ve inşaat yapım maliyetlerinin yükselmesi durumu var. Hepsinin detaylı çalışması ve raporları elimizde, üyelerimizle paylaşıyoruz. Kimse merak etmesin, Galatasaray’ın mali bağımsızlığının en önemli mihenk taşı olan bu proje en iyi koşullarda yapılacaktır."