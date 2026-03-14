Çelik Kubbe endişelendirdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Batı'nın İran'ı bahane ederek Kıbrıs'a asker ve silah yağdırması sonrası Türkiye'den karşı bir hamle geldi. F-16'ların ardından hava savunma sistemleri de bölgeye yollanırken gelişme komşu basınında gündem oldu.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına vurgu yapılan Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde, Ankara'nın KKTC'de yeni, son teknoloji ürünü hava savunma sistemleri konuşlandırdığı ifade edildi.

Haberde, Korkut sisteminin, Aselsan tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarının saldırıları da dahil olmak üzere alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı koymak üzere tasarlanmış güçlü bir hava savunma sistemi olduğu dile getirildi.

Adaya konuşlu bir başka askeri ürünün ise Hisar olduğu, Hisar'ın birkaç ay önce Girne'de konuşlandırıldığı iddia edildi. Hisar'ın tespit yeteneğinin yanı sıra, uçan araçları (uçak, helikopter ve insansız hava araçları) imha etme özelliğine de sahip olduğu ifade edildi. Vural'ın ise geçtiğimiz Nisan ayında adaya getirildiği ve sistemin, gözetleme ve casusluk yeteneklerini artıran bu ultra modern elektronik askeri araç olduğunun altı çizildi.

Şahin'in ise altı savaş uçağıyla birlikte Kuzey Kıbrıs'a gönderildiği dile getirildi. Haberde ayrıca, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıracağı ve Mavi Vatan'da ülke çıkarlarının korunacağına dikkat çekildi.

Haberde son olarak, Ocak 2024'te başlayan çalışmaların planlanan tarihte tamamlandığı, sistemlerin son testlerinin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de gerçekleştirildiği ve tüm mekanizmanın 2026 yılının ikinci yarısında tamamen faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

KAYNAK: STAR

