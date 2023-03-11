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O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

2023-03-11 16:46:16
O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

#2
Foto - O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

Yaklaşık 4 ay devam eden çalışma sonucunda sabah erken saatlerde İnebolu ilçesinde 40, Kastamonu merkezde 17 adrese 426 personel 5 narkotik arama köpeğinin desteğiyle eş zamanlı "Yıldırım Operasyonu" düzenlendi.

#3
Foto - O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

#4
Foto - O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

Operasyonda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

#5
Foto - O şehirde uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

Operasyondan görüntüler kameraya yansıdı.

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