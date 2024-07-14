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O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

2024-07-14 20:30:16
O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transferleri kampa yetiştirmek isteyen Cimbom, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, çalışmalarını hızlandırırken, EURO 2024'te Hollanda forması giyen yıldız için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.

#2
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

#3
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

#4
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.

#5
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

#6
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

KAP'a yapılan açıklamaya göre Okan Buruk, Galatasaray'dan yıllık 110.250.000 TL kazanacak.

#7
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Gelecek sezon ise ödenecek ücret, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

#8
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Diğer yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.

#9
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste üzerinden görüşmelerine devam ediyor.

#10
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe ile anlaşamayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Cimbom, Belçikalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

#11
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Tecrübeli golcü, bu süre zarfı için toplam 3 milyon Euro'luk imza parası alacak. Ayrıca Batshuayi'ye yıllık 3 milyon Euro ödeme yapılacak.

#12
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Transfer harekatına devam eden Galatasaray rotayı Hollanda'ya çevirdi. Galatasaray'ın Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn için harekete geçtiği iddia edildi.

#13
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Sol kanatta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor. Yıldız isim bu yönüyle Okan Buruk'un dikkatini çekti.

#14
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Bergwijn, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.

#15
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Galatasaray, Ajax ile anlaşıp 26 yaşındaki hücum oyuncusuna imza attırmayı planlıyor.

#16
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Bergwijn bu sezon Hollanda ekibinin formasını 31 maçta terletti.

#17
Foto - O Portakal Florya’ya gelecek! Yılın transferini durdu durdu Galatasaray patlatacak! Müthiş gelişme…

Sabah'a göre; Yıldız isim bu süre zarfında 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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