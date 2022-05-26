O partiden Millet İttifakı'na dava! İsmimizi çaldılar

Millet Partisi’nin isminde, ilk kuruluş tarihi olan 1948 ve sonrasında da 1992 yılında beri ‘Millet’ isminin bulunduğunu hatırlatan Rafet Kaya, “‘Millet’ ismini doğrudan ittifaklarında kullanmaları alenen isim hakkının gasbı niteliğinde olup, siyasi ahlaka ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bir tüzel kişilik hakkımız olan ismimizin, Genel Başkanımız Cuma Nacar bey tarafından da daha önce dile getirilerek konu hakkında gerekli uyarılar da yapılmasına rağmen adeta gasp edilerek ısrarla kullanılıyor olması karşısında ittifaklarına ‘gasp ittifakı’ olarak nitelendirmek zorunluluğu hâsıl olmuştur .Dürüst, ilkeli siyasetin temsilcisi, Türk siyasetinin yüz akı Millet Partisi, tüm siyasi partilerimize örnek teşkil edecek şekilde, usul ve üslup olarak asla haksızlık yapmamış, her daim siyasi rakiplerinin hak ve hukukuna azami özeni göstermiştir. Bununla birlikte kendi haklarının gasp edilmesine de asla rıza göstermeyecektir” diye konuştu.