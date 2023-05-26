2023-05-26 12:47:26 O mutabakat deşifre oldu! HDP'li isim terör örgütü kanalında itiraf etti
Oy kaygısıyla önüne konan her metni imzalayan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile mutabakat imzaladığı ortaya çıktı. HDP'li Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu ile hangi maddeler üzerinde anlaştıklarını tek tek anlattı. Ümit Özdağ ve ekibi Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları mutabakat metniyle övünürken Kılıçdaroğlu'nun HDP ile uzlaştığı maddelere dair ipuçları...