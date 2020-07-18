O medya kuruluşları HDP'li ismin cinsel saldırı suçunu bakın nasıl gördüler

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un; 22 Temmuz Çarşamba günü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.