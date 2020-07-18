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O medya kuruluşları HDP'li ismin cinsel saldırı suçunu bakın nasıl gördüler

2020-07-18 16:50:02
O medya kuruluşları HDP'li ismin cinsel saldırı suçunu bakın nasıl gördüler

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzünü görmezden gelen muhalif kanadın yaşanan olayı haberleştirme şekli tepki çekti.

#1
Foto - Aralarında Halk TV, Habertürk Televizyonu, Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'nin bulunduğu gazete ve televizyonlar; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi.

Aralarında Halk TV, Habertürk Televizyonu, Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'nin bulunduğu gazete ve televizyonlar; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi.

#2
Foto - Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de; haberlerinde HDP'li Tuma Çelik'in açıklamalarına geniş yer verirken, Tuma Çelik'in

Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de; haberlerinde HDP'li Tuma Çelik'in açıklamalarına geniş yer verirken, Tuma Çelik'in "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle verdi.

#3
Foto - Halk TV:

Halk TV: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti"

#4
Foto - Habertürk TV:

Habertürk TV: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti"

#5
Foto - Cumhuriyet Gazetesi:

Cumhuriyet Gazetesi: "HDP'li Çelik: Partim zarar görmesin diye istifa ediyorum"

#6
Foto - BirGün Gazetesi:

BirGün Gazetesi: "Bir kadının şikayetiyle hakkında soruşturma açılan HDP'li vekil, partisinden istifa etti… İstifa eden milletvekili ile ilgili HDP'den açıklama"

#7
Foto - Karar Gazetesi:

Karar Gazetesi: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti. Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü"

#8
Foto - Sözcü Gazetesi:

Sözcü Gazetesi: "HDP'li Tuma Çelik, partisinden istifa etti"

#9
Foto - Anka Haber Ajansı:

Anka Haber Ajansı: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadının şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. HDP, Merkez Disiplin Kurulu'nun konuyla ilgili titizlikle çalıştığını açıkladı"

#10
Foto - Özgür Gündem:

Özgür Gündem: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini açıkladı"

#11
Foto - Sol Haber:

Sol Haber: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Çelik, partisinin zarar görmemesi için bu kararı aldığını belirtti"

#12
Foto - Bianet:

Bianet: "Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den istifa etti"

#13
Foto - Gerçek Gündem:

Gerçek Gündem: "Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den istifa etti"

#14
Foto - Oda TV:

Oda TV: "HDP milletvekili istifa etti"

#15
Foto - Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un; 22 Temmuz Çarşamba günü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un; 22 Temmuz Çarşamba günü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

#16
Foto - TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

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