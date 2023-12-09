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Otomotiv
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O marka hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor!

2023-12-09 12:29:16
O marka hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor!

Opel, 2025'ten itibaren sadece elektrikli araçlar üreten bir marka haline gelmeyi hedefliyor. Opel, satışa sunduğu elektrikli araç modellerinde hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor.

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Foto - O marka hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor!

Güncel ürün gamında 15 elektrikli model sunan Opel, çok çeşitli ve zengin model gamınının daha sürdürebilir ve çevreci olması için vegan iç mekan metaryalleri tercih ediyor. Hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları görünüm ve dokunma hissi açısından geleneksel kaplamalarla aynı yüksek standartları karşılarken Opel'in verimli ve sürdürebilir yaklaşımını gösteriyor. Opel'in ürün gamında yer alan birçok modelin iç kaplamalarının tamamen vegan malzemelerden üretilmesi dikkatleri çekiyor. Hayvasal ürün içermeyen malzemeler, her dönemde segmentinin teknolojik standartlarını belirleyen yeni Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modellerinde de kullanılıyor. Opel'in profesyoneller için sunduğu çok yönlü hafif ticari araçlar olan "Zafira Life Elektrik", "Combo Life Elektrik" gibi modeller vegan malzemelerin kullanım alanını artırdığı diğer modeller olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - O marka hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor!

Opel'in 2025'ten itibaren üreteceği her modelin tamamen elektrikli bir varyantı olacak. Böylece markanın tüm ürün ailesi elektrikli mobiliteyi bugünden karşılamış olacak. Vegan yaşam tarzını benimseyen kullanıcılar için binek otomobil ve hafif ticari araç segmentinde farklı model seçenekleri sunan Opel, vegan ürünlere yönelik küresel pazarın istikrarlı şekilde büyümeye devam etmesiyle vegan malzemelerin kullanım alanını artırmaya devam edecek. Opel'in elektrikli mobiliteye yönelik çabası, sürdürebilir ulaşım tutkusunun temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

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