2024-02-16 14:56:27 O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!
Antalyaspor'un eski İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel attığı golün ardından "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" yazılı ve Siyon yıldızının yer aldığı bilekliği göstererek Türkiye'den İsrail'e selam göndermişti. Kısa süre içinde kadro dışı bırakılarak gözaltına alınan Sagiv Jehezkel sonrasında serbest bırakılmış ve ülkesine dönmüştü. İsrail'de kahramanlar gibi karşılanan Sagiv Jehezkel'den yeni bir hamle geldi.