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O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

2024-02-16 14:56:27
O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

Antalyaspor'un eski İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel attığı golün ardından "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" yazılı ve Siyon yıldızının yer aldığı bilekliği göstererek Türkiye'den İsrail'e selam göndermişti. Kısa süre içinde kadro dışı bırakılarak gözaltına alınan Sagiv Jehezkel sonrasında serbest bırakılmış ve ülkesine dönmüştü. İsrail'de kahramanlar gibi karşılanan Sagiv Jehezkel'den yeni bir hamle geldi.

#1
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

Antalyaspor'un eski İsrailli oyuncusu Sagiv Yehezkel'in attığı golden sonra gönderdiği mesaj skandala yol açmıştı. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.

#2
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin alındığı ve sonradan serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

#3
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Jehezkel gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı. Ardından özel uçakla Antalya'dan ayrılan Jehezkel, ülkesi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise adeta kahraman gibi karşılanmıştı.

#4
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

28 yaşındaki İsrailli futbolcu Antalyaspor'a FIFA nezdinde tazminat davası açtı. Antalyaspor'dan 4 aylık maaşını ve sözleşmesinin fesih edilmesini istediği belirtilen Jehezkel'in bu talebinin karşılanmamasından dolayı konuyu FIFA'ya taşıdığı aktarıldı.

#5
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

Bu dönemde imajına zarar geldiğini ifade eden Jehezkel, zor günler geçirdiği ve bunun için Antalyaspor'a tazminat davası da açacağı öğrenildi.

#6
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

Sezon başında Antalyaspor'dan İsrail ekibi Beer Sheva'ya kiralık giden Jehezkel'in bu sezon başka bir takımda forma giyebilmesi için FIFA'dan özel izin alması gerekiyor. Şu an için Antalyaspor'un futbolcusu olarak gözüken Jehezkel aynı sezon içinde 3'üncü bir takımda oynama izni isteyecek.

#7
Foto - O küstah Jehezkel’den büyük edepsizlik! Son gelişme ortalığı karıştıracak… Yaptığı hareket herkesi şok içerisinde bıraktı!

FIFA'nın onay vermemesi halinde Sagiv Jezehkel'in sezon sonuna kadar hiçbir takımda forma giyemeyecek.

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