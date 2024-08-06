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Yaşam
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O kumsal çöpten görünmez hale geldi

2024-08-06 10:05:04
O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Kocaeli Kandıra’da 2 kilometrelik kumsal çöplerle kaplandı.

#1
Foto - O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, denizden geldiği düşünülen çok sayıda atık ve çöple kaplandı.

#2
Foto - O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Denizinin dalgalı ve ulaşımın zor olması nedeniyle tatilcilerin de tercih etmediği kumsalın kaderine terk edilmiş hali, dronla görüntülendi.

#3
Foto - O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki kumsal, denizden geldiği değerlendirilen çöplerle kaplandı.

#4
Foto - O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen, yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısım pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle kaplandı.

#5
Foto - O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi.

#6
Foto - O kumsal çöpten görünmez hale geldi

Kumsaldaki kirlilik dronla görüntülendi.

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