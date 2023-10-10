O kişilere verileceği açıklandı! Tam 24 maaş tutarında! Sevinçten havalara uçuracak gelişme

NE KADAR ÖDENİYOR? İşçi ya da esnaf yani SSK'lı ya da Bağ–Kur'lu anne ya da babasından ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ölüm aylığı kesildiğinde, evlenme ödeneği olarak ölüm aylığının 24 aylık tutarı yatırılıyor. Örneğin 5 bin lira ölüm aylığı almakta olan kız çocuğuna evlenmesi durumunda 120 bin lira evlenme ödeneği veriliyor. İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memur olmuş anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocuğuna ise 12 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği ödeniyor. Yani 5 bin liralık ölüm aylığı alan kız çocuğuna 60 bin lira evlenme ödeneği yatırılıyor. 5 YILLIK SÜREYE DİKKAT! Evlenme ödeneğinin evlilik tarihi itibarıyla talep edilmesi gerekiyor. Evlilik tarihinden itibaren talep edilmeyen evlenme ödeneği için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu. Yani 5 yıl içinde talep edilmeyen evlenme ödeneğinin daha sonra talep edilme imkanı yok. Talep edilmediği durumlarda SGK otomatik olarak evlenme ödeneği ödemiyor ve çeyiz parası her evlilikte değil yalnızca bir kez alınabiliyor. Ayrıca boşanan kişiye yeniden ölüm aylığı bağlanabiliyor."