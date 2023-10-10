2023-10-10 12:28:28 O kişilere verileceği açıklandı! Tam 24 maaş tutarında! Sevinçten havalara uçuracak gelişme
Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, 5510 sayılı Kanunla birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarına ölüm aylığının 24 aylık miktarının evlenme ödeneği olarak ödenmesinin hüküm altına alındığını hatırlattı. "İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan kişilerin ölümü halinde geride kalan kız çocuklarına ölen kişinin memur, işçi, esnaf olmasına bakılmaksızın 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği ödeniyor" bilgisini veren Bülbül, yazısında şunları kaydetti: