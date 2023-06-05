O kişiler yaşadı! İndirimden faydalanabilecekler! Havalara uçuracak haber verildi

Çalışanlar, kendi ve aile üyeleri için ödedikleri hayat sigortası ve sağlık sigortası primleri karşılığında vergi iadesi alma imkanına sahip. Haberin ayrıntıları... Son dönemde Türkiye'de hayat ve sağlık sigortalarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu sigortalar hem sağlıklı bir yaşam için yapılan bir yatırımı temsil etmekte hem de birçok avantaj sunmaktadır. Araştırmalar, sigorta şirketlerine başvuranların en çok hayat ve sağlık sigortası tercih ettiğini göstermektedir. Bu sigortaların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok belirsizlik ortadan kalkmaktadır.