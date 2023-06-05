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Ekonomi
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O kişiler yaşadı! İndirimden faydalanabilecekler! Havalara uçuracak haber verildi

2023-06-05 14:25:47
O kişiler yaşadı! İndirimden faydalanabilecekler! Havalara uçuracak haber verildi

Çalışanlar, kendi ve aile üyeleri için ödedikleri hayat sigortası ve sağlık sigortası primleri karşılığında vergi iadesi alma imkanına sahip. Haberin ayrıntıları... Son dönemde Türkiye'de hayat ve sağlık sigortalarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu sigortalar hem sağlıklı bir yaşam için yapılan bir yatırımı temsil etmekte hem de birçok avantaj sunmaktadır. Araştırmalar, sigorta şirketlerine başvuranların en çok hayat ve sağlık sigortası tercih ettiğini göstermektedir. Bu sigortaların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok belirsizlik ortadan kalkmaktadır.

#1
Foto - O kişiler yaşadı! İndirimden faydalanabilecekler! Havalara uçuracak haber verildi

Ücretli çalışanlar, kendileri, eşleri ve küçük çocukları için yaptırdıkları hayat sigortası poliçeleri için ödedikleri primlerin yüzde 50'si Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. Maddesi uyarınca gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmektedir. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamaktadır. Bu düzenleme, sigorta ihtiyacı olan çalışanların maddi olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.

#2
Foto - O kişiler yaşadı! İndirimden faydalanabilecekler! Havalara uçuracak haber verildi

Ancak, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yatırılan primler vergi indirimine tabi tutulamamaktadır. Primlerin indirilebilmesi için Türkiye merkezli bir sigorta veya emeklilik şirketiyle yapılan bir poliçeye ödenmesi gerekmektedir. İndirim yapılacak tutarlar, aylık ücretin yüzde 15'ini veya yıllık asgari ücret tutarını aşmamaktadır. İndirim yapılacak prim tutarları, çalışanlara ödenen vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarları dikkate alınarak belirlenmektedir.

#3
Foto - O kişiler yaşadı! İndirimden faydalanabilecekler! Havalara uçuracak haber verildi

Maaş, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi ödemeler indirim hesaplamasında yer alırken, iş seyahatleri gibi gider karşılığı yapılan ödemeler bu hesaplamaya dahil edilmemektedir. Bu düzenlemeler, BES katılımcılarının vergi matrahından indirim yapabileceği prim miktarlarının doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. BES katılımcıları bu sayede avantajlı bir konuma sahip olup tasarruflarını artırabilmektedirler.

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