O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ilçesinin ziyaretçilerini her mevsim cezbettiğini söyledi. İlçenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini söyleyen Yaşar, "Merkez nüfusu 2 bin 500, genel nüfusu da 6 bin olan bir ilçeyiz. Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde Valla ve Horma Kanyonu'na yaklaşık 15 bin ziyaretçi geldi. Bunun yegane sebebi ilçenin, Türkiye genelinde olmayan güzelliklere sahip olmasıdır." dedi.