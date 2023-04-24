  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

2023-04-24 16:44:19
O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

Ramazan Bayramı tatilinde, Valla ve Horma kanyonlarını 15 bin kişi ziyaret etti.

#1
Foto - O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla ve Horma kanyonlarını Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarını bünyesinde barındıran Pınarbaşı ilçesinde Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası da yer alıyor.

#2
Foto - O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ilçesinin ziyaretçilerini her mevsim cezbettiğini söyledi. İlçenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini söyleyen Yaşar, "Merkez nüfusu 2 bin 500, genel nüfusu da 6 bin olan bir ilçeyiz. Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde Valla ve Horma Kanyonu'na yaklaşık 15 bin ziyaretçi geldi. Bunun yegane sebebi ilçenin, Türkiye genelinde olmayan güzelliklere sahip olmasıdır." dedi.

#3
Foto - O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

Doğa turizminde iddialı olduklarını, her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Yaşar, "Valla Kanyonu vahşi cennet dediğimiz yüksekliği bin 200 metre, uzunluğu 12 kilometreyi bulan bir kanyon. Bunu artık herkes bilir hale geldi. Bu merakı gidermek için insanlar ilçemize akın ediyor. Türkiye'de başka örneği bulunmayan 3 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan Horma Kanyonu yine bizim ilçemizde ve yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

#4
Foto - O kanyonlar ziyaretçi akınına uğradı

Yaşar, 2023 yılında hedeflerinin 300 bin turisti bölgede ağırlamak olduğuna işaret ederek, "Valla Kanyonu'nun girişine Milli Parklar ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı katkıları, Belediye ve kamu kurumlarının destekleriyle yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 600 metre derinliğe sahip dev uçurum salıncağı yapıldı. Aynı yere yaptığımız cam seyir terasına ziyaretçilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun
Medya

Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun

Devletin bile artık vatandaşına soramadığı için kimliklerden çıkardığı mezhebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine sıfat seçerek siyasileştirmes..
Hayırlı işler bol güneşler Deniz Zeyrek! Oturup ağlama sonra
Medya

Hayırlı işler bol güneşler Deniz Zeyrek! Oturup ağlama sonra

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkemizi ileriye götürecek ..
Camiye namaza değil hırsızlığa gitti! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yaşam

Camiye namaza değil hırsızlığa gitti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir camiye, namaz vakti giren hırsız tüm ayakkabı ve şemsiyeleri çaldı.

Güney Koreliler Türk şirketini satın almak için apar topar harekete geçti
Ekonomi

Güney Koreliler Türk şirketini satın almak için apar topar harekete geçti

Güney Kore’nin en büyük beşinci grubu olan Lotte, Türk şirketi Belenco’nun tamamını almak için harekete geçti.
O istihbaratçıdan bomba
Medya

O istihbaratçıdan bomba "Kılıçdaroğlu" iddiası! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman ekolünden olduğu iddialarının artık ete kemiğe büründüğünü belirtti. ..
Altının gram fiyatında yeni rakam
Ekonomi

Altının gram fiyatında yeni rakam

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.237 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23