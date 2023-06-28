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Yaşam
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O kaçtı ekipler peşinden koştu

2023-06-28 11:29:03
O kaçtı ekipler peşinden koştu

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

#1
Foto - O kaçtı ekipler peşinden koştu

Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hayvanın kesim yerinden kaçması üzerine Haliliye Belediyesi kurban yakalama timine haber verildi.

#2
Foto - O kaçtı ekipler peşinden koştu

Bölgeye giden Haliliye Belediyesi kurban yakalama timi, yaklaşık 1 saat boyunca hayvanı yakalamak için çaba harcadı. Son olarak bir apartmanın bahçesine giren hayvan, sakinleştirici iğne yardımıyla yakalandı.

#3
Foto - O kaçtı ekipler peşinden koştu

Ekipte görevli Mehmet Edip Sade, ihbar üzerine hayvanı yakalamak için harekete geçtiklerini söyledi.

#4
Foto - O kaçtı ekipler peşinden koştu

Sade, “Bu hayvanı Ertuğrul Gazi Mahallesinde kovalamaya başladık. Yaklaşık yaklaşık 1 saatlik bir kovalamacanın ardından hayvanı sağ salim yakaladık. Haliliye Belediyesi olarak görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - O kaçtı ekipler peşinden koştu

Bu arada kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar da tedavi için hastane acillerine koştu.

#6
Foto - O kaçtı ekipler peşinden koştu

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