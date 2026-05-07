O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

Migrenin nedeni bilinmeyen baş ağrılarına verilen isim olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, migren tanısı alan hastaların büyük bölümünde gluten intoleransı bulunduğunu öne sürdü. "Gluteni uzun süre hayatınızdan çıkardığınızda migren ataklarının büyük oranda azaldığını görüyoruz" diyen Aktaş, özellikle kadınlarda migrenin daha sık görüldüğünü ifade etti. Haşimato, lupus, romatoid artrit ve MS gibi otoimmün hastalıkların kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Aktaş, bunun hormonal yapı ve bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu söyledi. Kadınların erkeklere göre daha fazla yağ dokusuna sahip olduğunu belirten Aktaş, bu durumun insülin direnci ve diyabet riskini artırdığını ifade etti. "POLİKİSTİK OVER ASLINDA İNSÜLİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU" Polikistik over sendromunun hormon ilaçlarıyla değil, yaşam tarzı değişikliğiyle düzelebileceğini savunan Aktaş, şu önerilerde bulundu: İşlenmiş gıdaları bırakın, Karbonhidrat tüketimini azaltın, Düzenli yürüyüş yapın, Pilates ve yoga gibi egzersizleri hayatınıza ekleyin, Aktaş, "Polikistik over diyabetin habercisi olan insülin ,direnciyle eş değer bir hastalıktır" dedi. "KISIRLIĞIN EN ÖNEMLİ NEDENİ BESLENME" Tüp bebek merkezlerinin artışına dikkat çeken Dr. Aktaş, kısırlık sorunlarının temelinde yanlış beslenmenin yattığını öne sürdü. Gluten, işlenmiş gıdalar ve hibrit tohumların üreme sağlığını olumsuz etkilediğini savunan Aktaş, sağlıklı beslenme ve vitamin desteğiyle birçok çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olabileceğini söyledi. Kadın sağlığı için fitoöstrojenlerin önemine değinen Aktaş, özellikle keten tohumunun güçlü bir destek olduğunu belirtti. Keten tohumunun: Omega-3 içerdiğini Güçlü antioksidan etkisi bulunduğunu Meme kanseri riskine karşı koruyucu olabileceğini söyledi. Aktaş, "Keten tohumunu öğütülmemiş şekilde alın, günlük tüketmeden hemen önce öğütün" tavsiyesinde bulundu. Hazır gıdalar, tarım ilaçları ve hormon kullanımının meme kanseri riskini artırdığını belirten Aktaş, özellikle uzun süreli hormon tedavilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.