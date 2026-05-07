  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeden tahliye talebine cevap! Muhittin Böcek turp gibi çıktı Türkiye'ye duyurdular: Galatasaray Mourinho'dan stoper istiyor: Antonio Silva! Anadolu'nun cömert ev sahibi Yayla göçünde sürülere nefes oluyor Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak Süper Lig devi peşine düştü! Sebastian Szymanski geri dönüyor Türkiye düşman radarlarını kandıracak silahı buldu: Devasa bir F-16 savaş uçağı görünüyor ama değil Mavi Vatan'ın bekçileri 240 saatlik eğitimi tamamladı! Polen savaşçısı bitki! Sebzeleri tahtından indirdi: Alerjisi olanlar faydaları sınır tanımıyor! Fazla C vitamini var
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

Dr. Ümit Aktaş, kadın sağlığıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Migrenin gizli nedenlerinden menopoz sürecine kadar birçok ciddi açıklamalarda bulunan Aktaş, 'özellikle bu gıdaları hayatınıza ilave edin' tavsiyesini yaptı...

#1
Foto - O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

Dr. Ümit Aktaş, kadın sağlığıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Migrenin gizli nedenlerinden menopoz sürecine, polikistik overden yaşlanmayı geciktiren gıdalara kadar birçok konuda konuşan Aktaş, özellikle karbonhidrat tüketiminin kadın sağlığı üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

#2
Foto - O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

CNBC-e YouTube kanalında konuşan Dr. Ümit Aktaş, kadın sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Migrenin gizli nedenlerinden polikistik overe, menopozdan yaşlanmayı geciktiren besinlere kadar birçok konuda konuşan Aktaş, özellikle beslenmenin kadın sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

#3
Foto - O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

Migrenin nedeni bilinmeyen baş ağrılarına verilen isim olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, migren tanısı alan hastaların büyük bölümünde gluten intoleransı bulunduğunu öne sürdü. "Gluteni uzun süre hayatınızdan çıkardığınızda migren ataklarının büyük oranda azaldığını görüyoruz" diyen Aktaş, özellikle kadınlarda migrenin daha sık görüldüğünü ifade etti. Haşimato, lupus, romatoid artrit ve MS gibi otoimmün hastalıkların kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Aktaş, bunun hormonal yapı ve bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğunu söyledi. Kadınların erkeklere göre daha fazla yağ dokusuna sahip olduğunu belirten Aktaş, bu durumun insülin direnci ve diyabet riskini artırdığını ifade etti. "POLİKİSTİK OVER ASLINDA İNSÜLİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU" Polikistik over sendromunun hormon ilaçlarıyla değil, yaşam tarzı değişikliğiyle düzelebileceğini savunan Aktaş, şu önerilerde bulundu: İşlenmiş gıdaları bırakın, Karbonhidrat tüketimini azaltın, Düzenli yürüyüş yapın, Pilates ve yoga gibi egzersizleri hayatınıza ekleyin, Aktaş, "Polikistik over diyabetin habercisi olan insülin ,direnciyle eş değer bir hastalıktır" dedi. "KISIRLIĞIN EN ÖNEMLİ NEDENİ BESLENME" Tüp bebek merkezlerinin artışına dikkat çeken Dr. Aktaş, kısırlık sorunlarının temelinde yanlış beslenmenin yattığını öne sürdü. Gluten, işlenmiş gıdalar ve hibrit tohumların üreme sağlığını olumsuz etkilediğini savunan Aktaş, sağlıklı beslenme ve vitamin desteğiyle birçok çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olabileceğini söyledi. Kadın sağlığı için fitoöstrojenlerin önemine değinen Aktaş, özellikle keten tohumunun güçlü bir destek olduğunu belirtti. Keten tohumunun: Omega-3 içerdiğini Güçlü antioksidan etkisi bulunduğunu Meme kanseri riskine karşı koruyucu olabileceğini söyledi. Aktaş, "Keten tohumunu öğütülmemiş şekilde alın, günlük tüketmeden hemen önce öğütün" tavsiyesinde bulundu. Hazır gıdalar, tarım ilaçları ve hormon kullanımının meme kanseri riskini artırdığını belirten Aktaş, özellikle uzun süreli hormon tedavilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

Menopozun doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Aktaş, bu dönemde yaşam tarzı değişikliğinin önemine dikkat çekti. Önerileri şöyle sıraladı: Düzenli yürüyüş yapın Karbonhidrattan uzak durun İyi uyuyun Sigara ve alkolü bırakın Fonksiyonel gıdalar tüketin.

#5
Foto - O isme kulak verin ilave edin, daha iyi: Uyarılar peş peşe geliyor! 50’sinde 35 gösterenlerin sırrı... Kimse bilmiyor

"YAŞ ALABİLİRSİNİZ AMA YAŞLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ" Yaşlanmanın temel nedeninin serbest radikaller olduğunu belirten Aktaş, antioksidan açısından zengin beslenmenin önemine dikkat çekti. Özellikle şu besinleri önerdi: Omega-3. Ceviz. Adaçayı. Tarçın. Fermente gıdalar. Kril yağı. Aktaş, "Karbonhidrat ağırlıklı beslenme cildi daha hızlı yaşlandırıyor" dedi. Kadınlarda saç dökülmesinin temel nedenlerinden birinin otoimmün reaksiyonlar olduğunu ifade eden Aktaş, sorunun yalnızca biyotin veya çinko eksikliğine bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
Gündem

Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resti sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica'dan dikkat çeken açık..
Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı
Gündem

Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı

Dünyanın en büyük gıda devlerinden biri olan Nestlé, bebek maması içeriklerinden gıda güvenliği açıklarına ve küresel pazarlama stratejileri..
Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi
Gündem

Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi

A 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na hayran kalan gazeteci Cüneyt Özdemir "Düşman çatlatan fuar" ifadelerini kullandı...
Altında tehlike çanları! İslam Memiş uyardı!
Ekonomi

Altında tehlike çanları! İslam Memiş uyardı!

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde..
Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu!
Teknoloji

Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu!

Hava muharebelerinde bir ilk Türk teknolojisiyle gerçekleşti. Türkiye destekli Sudan'a ait Akıncı TİHA, BAE ait hızlı destek kuvvetlerinin k..
Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor. Eğer şimdi bir anlaşmaya yanaşmazlarsa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23