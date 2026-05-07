Mahkemeden tahliye talebine cevap! Muhittin Böcek turp gibi çıktı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erdal Zileli, davada mağdur iş insanı olarak yer alan Emin Hesapçıoğlu'na ait şirkette 23 yıldır muhasebeci olarak çalıştığını söyledi. Hesapçıoğlu'nun kendisinden 1 milyon lira ve 1 milyon liralık yakıt kartı hazırlamasını istediğini belirten tanık, parayı hazırladıktan sonra sanık Mustafa Gökhan Böcek ile Hesapçıoğlu'nun birlikte oturdukları masaya bırakıp çıktığını kaydetti. Bir süre sonra Hesapçıoğlu'nun önce 600 bin lira, ardından da 400 bin lira daha istediğini, yine parayı aynı masaya bırakıp çıktığını ifade eden Zileli, "Bunlar 2024 yılında oldu. 2025 yılında yine nisan ya da mayıs ayında Hesapçıoğlu telefon açtı ve 300 bin lira istedi. Başka bir tarihte de bir miktar dövizi zarfı içine koyup bunu da Emin Hesapçıoğlu'na bıraktım. Daha önceki paralarda hepsinde Mustafa Gökhan Böcek vardı. Ama 300 bin verdiğimde Mustafa Gökhan Böcek'i görmedim." dedi.