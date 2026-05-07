Mahkemeden tahliye talebine cevap! Muhittin Böcek turp gibi çıktı

“EVİN MUHİTTİN BÖCEK’E AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM” Tanık İsa Kotan ise 5 yıldır organizasyon işleriyle uğraştığını söyledi. Yaptığı işlerin büyük ve küçüklüğüne göre beraber çalıştığı firmalar olduğunu aktaran Kotan, "Çok büyük, geniş kapsamlı işleri, sanatçı getirip götürülecek işleri tek bir firmadan yapmak mümkün değil. Ondan olayı bu bölgede Aktüel firması ile çalışıyorduk. Orta ölçekli işlerde ise L.Ş. ile çalışıyorduk. Aramızdaki faturalar tamamen gerçek işlere dayanıyor. Oradaki faturalar doğru ama L.Ş. neden böyle bir beyanda bulundu bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Tanık Timurhan Temuçin de 2024 yılında A.A'nın kendisini arayarak Liman Mahallesi'ndeki dairesine tadilat yaptırmak istediğini söylediğini, ufak bir pazarlığın ardından 1,5 milyon liraya anlaştıklarını belirtti. İşi 3 ay içinde bitirmelerinin ardından A.A'nın yönlendirmesiyle parasını B.G'den aldığını ifade eden Temuçin, "Başta A.A. evin kendisine ait olduğunu söylemişti ama sonrasında evin Muhittin Böcek'e ait olduğunu öğrendim." diye konuştu.