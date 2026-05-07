Son seçimi bilen ünlü şirket anket sonuçlarını Türkiye'ye duyurdu: Oy farkı 6 puana çıktı
Siyaset
Son seçimi bilen ünlü şirket anket sonuçlarını Türkiye'ye duyurdu: Oy farkı 6 puana çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son seçimi bilen ünlü şirket anket sonuçlarını Türkiye'ye duyurdu: Oy farkı 6 puana çıktı

Son seçimi doğru tahmin eden Betimar Araştırma, Nisan ayına ilişkin araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

Diğer: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Anahtar Parti: Yüzde 4,2

İyi Parti: Yüzde 5,6

MHP: Yüzde 7,7

DEM Parti: Yüzde 8,8

CHP: Yüzde 28,6

AK Parti: Yüzde 34,6

Seçmenlere "Yurtiçi ve yurtdışı performansını düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı performansını ne kadar başarılı buluyorsunz?" diye soruldu. Seçmen yüzde 43,8 oranla "Başarılı buluyorum" yanıtını verdi.

Betimar Araştırma Şirketi 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yüzde 52,19'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,81'de kalacağını açıklamıştı.

