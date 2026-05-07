Türkiye düşman radarlarını kandıracak silahı buldu: Devasa bir F-16 savaş uçağı görünüyor ama değil
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye düşman radarlarını kandıracak silahı buldu: Devasa bir F-16 savaş uçağı görünüyor ama değil

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve düşman radarlarını yanıltan elektronik harp sistemi RF CUBE kamuoyuna tanıtıldı.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve dronlara entegre edilebilen elektronik harp sistemi RF Cube, İstanbul Fuar Merkezi’nde vitrine çıktı.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen RF Cube Elektronik Harp sistemi, radar ve muhabere alanlarındaki teknik geliştirme, test ve benzetim çalışmalarında kullanılmak üzere RF sinyal algılama, karıştırma, kayıt, analiz, benzetim ve çeşitli Elektronik Harp (EH) faaliyetlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Drone entegre elektronik harp sistemi olan RF Cube, geniş frekans aralığında çalışabilme kabiliyetine sahiptir. Elektronik Destek (ED) kapsamında sinyal algılama fonksiyonlarını etkin şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca Elektronik Taarruz (ET) kabiliyeti ile hedef sistemler üzerinde etkili müdahale sağlamaktadır. Sinyallerin IQ formatında kaydı, geri oynatımı ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı analizini gerçekleştirilebilmektedir. Radar ve muhabere sistemleri için istenilen parametrelerde sinyal benzetimi yapabilen sistem, spektrum izleme ve sinyal parametrelerini çıkarma kabiliyeti sunmaktadır. Ayrıca aldatma ve karıştırma tekniklerinin geliştirilmesine imkan tanımaktadır.

RF Cube, tek elde taşınabilecek şekilde tasarlanmış olup dizüstü bilgisayarla kullanılabilir. Donanım ve algoritma altyapısı sürekli geliştirilebilir bir yapıdadır. Bu bağlamda senaryoya özgü yazılım ve donanım altyapılarını konfigüre edebilir. Yapay zeka destekli kullanım için uygun bir altyapı sunar. Harici batarya veya güç kaynağı ile çalışabilir. İHA, İKA ve İDA gibi hareketli platformlara entegre edilebilir. Kara konuşlu senaryolarda tripod üzerinde kullanılarak kesintisiz ve uzun süreli operasyon imkanı sağlar. Ayrıca Ethernet, fiber ve kablosuz haberleşme seçenekleri ile uzaktan bağlantı ve kontrol desteği sunar. KAYNAK: DEFENCETURK

