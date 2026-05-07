Türkiye düşman radarlarını kandıracak silahı buldu: Devasa bir F-16 savaş uçağı görünüyor ama değil

RF Cube, tek elde taşınabilecek şekilde tasarlanmış olup dizüstü bilgisayarla kullanılabilir. Donanım ve algoritma altyapısı sürekli geliştirilebilir bir yapıdadır. Bu bağlamda senaryoya özgü yazılım ve donanım altyapılarını konfigüre edebilir. Yapay zeka destekli kullanım için uygun bir altyapı sunar. Harici batarya veya güç kaynağı ile çalışabilir. İHA, İKA ve İDA gibi hareketli platformlara entegre edilebilir. Kara konuşlu senaryolarda tripod üzerinde kullanılarak kesintisiz ve uzun süreli operasyon imkanı sağlar. Ayrıca Ethernet, fiber ve kablosuz haberleşme seçenekleri ile uzaktan bağlantı ve kontrol desteği sunar. KAYNAK: DEFENCETURK