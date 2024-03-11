  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

Canan Karatay Karadenizlileri kızdıracak! Balığı sakın böyle pişirmeyin: Zararlarını saymakla bitiremedi

Tolunay Kafkas’ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Yeşil sahalara geri döndü: O takımın başına geçti

Doğal gaz devri kapanıyor! O iki ilimizden Türkiye’yi sallayan haber geldi

Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

Fiyatı roket gibi fırladı, et fiyatlarını ikiye katladı! Dünyanın gözü o ilimizde! Kilosu bin TL’yi buluyor

Türkiye’den, birilerini çıldırtacak hamle! Tam iki katına çıkardık! Bütün dünya şaşkın

Türk mobilya devi iflasın eşiğine geldi! Duyan şaşırıp kalıyor! 10 gün içinde belli olacak

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Zamlı emekli maaşı tablosu sil baştan değişti: Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Tam 400 mağazası vardı! Ünlü market zinciri iflas etti! Herkes şaşkın

Medya
7
O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

2024-03-11 14:34:46
O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

Geçtiğimiz günlerde, Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce bazı adaylarını çekeceğini ileri sürerek gündemi sarsan eski AK Parti Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun, bomba bir iddiada daha bulundu. Sohbet ettiği Yeniden Refahlı bir arkadaşının, kendisine “Seçmenimizin yüzde 90'ı İstanbul'da Murat Kurum'a oy verecek” dediğini belirten Tosun, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

“(…) Son seçimlerin en hızlı büyüyen partisi hiç şüphesiz YRP oldu. YRP'nin bu büyümesinin arkasında Mayıs seçimi öncesi takip ettiği politika vardır. Doğrulara destek, yanlışları ikaz politikası ve ülke lehine karar alma konusunda makul davranmak. (…) Takip ettiği makul politika ile cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını çekerek Cumhur İttifakı'na dâhil olması YRP'yi güçlendirdi. (…) YRP o makul politikasının meyvesini alarak mecliste 5 milletvekili ile temsil hakkı kazandı.

#2
Foto - O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

YRP lideri, yerel seçimler için de aynı makul politikaya işaret eden açıklamalar da yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapabileceklerini söyledi. Sonra taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle her seçim bölgesinde aday çıkaracaklarını ilan ettiler ve üç büyük şehirde de aday çıkardılar. Bence tarihi bir hata yaptılar. Büyümekte olan partilerinin önüne set çekmiş oldular. Birkaç belediye için partilerinin geleceğine gölge düşürdüler.

#3
Foto - O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

Ben AK Parti adayını desteklemedikleri için değil, aldıkları karar partilerinin büyüme hızına zarar verdiği için ve istemedikleri adayların ekmeğine yağ sürdükleri için hatalı buluyorum. Çünkü üç ilin ilçe başkanlıklarına aday çıkartarak zaten teraziye çıkmış oldular. 'Biz ilçelerde aday çıkardık ama büyük şehirlerde yarışan iki adaydan bize en yakınını destekleme kararı aldık' deselerdi büyüme hızı eskisi gibi devam edecekti. İstifa eden Suat Pamukçu'nun da bu görüşü savunduğu verdiği mülakattan anlaşılıyor.

#4
Foto - O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

(…) YRP, hem Başkan Erdoğan'a karşı kullandıkları saygılı dil hem de Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na dahil olduğu için AK Parti tabanının sempatisini kazanmıştı! Ama kazanmaktan ziyade birçok yerde AK Parti'ye kaybettirmeye yarayacak son çıkışlarıyla bu sempatiyi antipatiye dönüştürmek üzereler! Sohbet ettiğim YRP'li bir arkadaş 'YRP seçmenini yüzde 90'ı İstanbul'da Murat Kurum'a oy verecek' derken bu gerçeğe işaret ediyordu.

#5
Foto - O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

YRP genel başkanı bile İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarının şanslı olduğunu söylerken kendilerine verilecek her oyun CHP adayına destek olacağını görememeleri mümkün müdür? O açıklamaya parti merkezinden 'adaylarının kazanmak için çalıştıkları' düzeltmesi bile bir çelişki değil midir? Kazanamayacağını bile bile ısrarla aday çıkartıp AK Parti'ye gidebilecek oyları engelleme siyasetinin adı CHP'ye destek siyaseti değil midir?

#6
Foto - O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

(…) Bir yanlış karar alınmıştır ama bunu düzeltmek zor değildir. Nasıl ki 70 bin imza almışken isabetli bir kararla YRP genel başkanı adaylıktan çekilmiş ve partisi büyümüşse aynı şekilde her yerde değil sadece oylarının CHP'ye yarayacağı bölgelerde mesela üç büyük şehirde yine aday çekebilirler, vakit geçmiş değildir. Adaylarını çekerek hem bir hatadan dönmüş olurlar, hem haklarında piyasada dönen bir yığın dedikodunun önüne geçmiş olurlar, hem de gelecek için yatırım yapmış olurlar. (…)”

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!
Gündem

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mücahid Hamas üzerinden hedefe koydu.
Sen Atatürkçü değil geri zekalısın! Cüneyt Özdemir’den rakı severlere…
Gündem

Sen Atatürkçü değil geri zekalısın! Cüneyt Özdemir’den rakı severlere…

Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımını görenlerin aklına C..
İsrail'in 100 milyon dolarlık Türkiye planı! Görevi bölgenin en karanlık ismine verdiler
Gündem

İsrail'in 100 milyon dolarlık Türkiye planı! Görevi bölgenin en karanlık ismine verdiler

İsrail, Arap dünyasının en karanlık isimlerinden birisi olan Muhammed Dahlan'ı kullanarak Türkiye'nin çıkarlarına darbe vurmak amacıyla yeni..
Rüşvetle CHP genel başkanlığı! İmamoğlu'nun danışmanı paraları sayarken görüntülendi
Gündem

Rüşvetle CHP genel başkanlığı! İmamoğlu'nun danışmanı paraları sayarken görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar payla..
Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz
Gündem

Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz

CHP'den beslenen kanala konuk olan CHP'nin Yarım Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM açıklaması şaşırtacak cinsten.
Zelenskiy'den Avrupa'ya ince mesaj
Dünya

Zelenskiy'den Avrupa'ya ince mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ellerinde mavi ve sarı renkli Ukrayna bayrağını taşıyan Ukraynalıların, Rus ordusunun Avrupa'ya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23