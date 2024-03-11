O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek

(…) Bir yanlış karar alınmıştır ama bunu düzeltmek zor değildir. Nasıl ki 70 bin imza almışken isabetli bir kararla YRP genel başkanı adaylıktan çekilmiş ve partisi büyümüşse aynı şekilde her yerde değil sadece oylarının CHP'ye yarayacağı bölgelerde mesela üç büyük şehirde yine aday çekebilirler, vakit geçmiş değildir. Adaylarını çekerek hem bir hatadan dönmüş olurlar, hem haklarında piyasada dönen bir yığın dedikodunun önüne geçmiş olurlar, hem de gelecek için yatırım yapmış olurlar. (…)”