2024-03-11 14:34:46 O isimden gündemi sarsan iddia: Yeniden Refahlıların yüzde 90’ı İstanbul’da Murat Kurum’a oy verecek
Geçtiğimiz günlerde, Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce bazı adaylarını çekeceğini ileri sürerek gündemi sarsan eski AK Parti Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun, bomba bir iddiada daha bulundu. Sohbet ettiği Yeniden Refahlı bir arkadaşının, kendisine “Seçmenimizin yüzde 90'ı İstanbul'da Murat Kurum'a oy verecek” dediğini belirten Tosun, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: