Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

"Görevdeyken Rize ve Çayeli'ne geldik. Sonra ekibi gönderdim numune almak için. Numunelerin sonuçları olumlu. Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Sakarya gaz sahasındaki programımız çok yoğun olduğu için o tarihlerde sondajı gönderememiştik. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar. Başta Rizelilerin sonra Türkiye'nin dört gözle beklediği petrole kavuşmuş oluruz."