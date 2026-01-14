  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Gül Eryılmaz: Beyin hatalardan ders almıyor! Başında bu neden geliyor ortaya çıktı... Tavsiyesi bakın ne Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi Elma ile ilgili bunları biliyor muydunuz? Kesilmiş elma neden kararır? Hakkında şok detay: Fabrikaya taşınıyor İran'la ilgili ortalığı ayağa kaldıracak iddia: 24 saat içinde... ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor? O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, yeni petrol kaynağı tespit edildiğini açıkladı.

1
#1
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

Gabar'da çıkarılan petrolün ardından çalışmalarına hız veren Türkiye'den heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, '(Rize) Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var' dedi.

#2
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

Dönmez, "Bahçelerimizde, dağlarımızda doğal enerji kaynağı çay var. Rize'nin enerjisi çaydan geliyor. İnşallah diğerleri de arkasından gelecek. Biz de çok umutluyuz." diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

Dönmez, Çayeli ilçesi açıklarında yapılması planlanan petrol arama çalışmalarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

"Görevdeyken Rize ve Çayeli'ne geldik. Sonra ekibi gönderdim numune almak için. Numunelerin sonuçları olumlu. Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Sakarya gaz sahasındaki programımız çok yoğun olduğu için o tarihlerde sondajı gönderememiştik. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar. Başta Rizelilerin sonra Türkiye'nin dört gözle beklediği petrole kavuşmuş oluruz."

#5
Foto - Türkiye'ye müjde gibi müjde: Gabar'dan sonra orada petrol kaynağı tespit edildi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Ayder Forumu'nun ikincisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ayder vizyonu, Cumhurbaşkanımızın Ayder ile ilgili çizdiği vizyonun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu organizasyonlar ve bu tecrübeler bizi her geçen gün daha güçlü kılacaktır." şeklinde konuştu. Toplantıya, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Rize-Ayder Forumu Başkanı Hakan Gültekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Sosyal medyada yayınlanan çarpıcı bir video, "Bize CHP olmasaydı TALİBAN gibi olurdunuz" diyerek millete ayar vermeye kalkanların maskesini ..
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusunun PKK/SDG işgalinden kurtardığı Halep'in doğu kırsalında, Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı b..
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!
Dünya

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG ağır kayıplar vererek sürüldüğü Halep’te Türkiye’yi suçlamasının ardından bu kez Türkiye’nin..
Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...

Suriye ordusu, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23