Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Her karne döneminde muhalif basın tarafından gündeme getirilen 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' haberleri ilk yarı tatiline az bir süre kala yeniden dolaşıma sokuldu.

Foto - Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Odatv'de yer alan habere göre söz konusu haberlere Milli Eğitim Bakanlığı cevap verdi.

Foto - Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahsettikleri belge karneler değil, gelişim raporu. Pedagojik gerekçelerle 1 ve 2. sınıf öğrencilerine sınav yapılmıyor ve dolayısıyla karne verilmiyor. Şu anda okullarda dağıtılan karnelerin hepsinde eskiden olduğu Atatürk fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Foto - Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Benzer haberlerin daha öncede gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirdiğimiz 2024-2025 eğitim öğretim yılında da durum böyleydi. Geçen yıl birinci yarıyılın sonunda da, haziran ayındaki eğitim öğretim dönemi sonunda da benzer haberler yapıldı.

Foto - Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne geçildiğinden bu yana sadece gelişim raporu veriliyor. 1. ve 2. sınıflar bu modele kademeli geçiş kapsamında dahil edildi. Önce ilkokul 1, ortaokul 1 ve lise hazırlık, yani 1, 5, 9. sınıflar dahil edilmişti. Bu yıl ise ilkokul 2, ortaokul 2 ve lise 2. sınıflar, yani 2, 6 ve 10. sınıflar kapsama alındı.

Foto - Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Böylece 1, 5, 9 ve ardından 2, 6, 10 şeklinde kademeli olarak herkes Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim görecek. Şu anda diğer tüm sınıflarda, ilkokul 3 ve 4. sınıflar dahil olmak üzere karne veriliyor ve bu karnelerin tamamında Atatürk fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı yer alıyor. Sadece gelişim raporunda bunlar bulunmuyor. Söz konusu olan da karne değil, gelişim raporudur" denildi.

fotoğraf olayı

milyonlarca banknotda milyonlarca resim var; o nedenle dolar avro yen vız geliyor tl ye..

Turan

Rabbim kurtarsın şu güruhtan inşaAllah
