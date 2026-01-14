Yine aynı terane: Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Böylece 1, 5, 9 ve ardından 2, 6, 10 şeklinde kademeli olarak herkes Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim görecek. Şu anda diğer tüm sınıflarda, ilkokul 3 ve 4. sınıflar dahil olmak üzere karne veriliyor ve bu karnelerin tamamında Atatürk fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı yer alıyor. Sadece gelişim raporunda bunlar bulunmuyor. Söz konusu olan da karne değil, gelişim raporudur" denildi.