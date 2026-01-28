Bu işte hızlanmak istiyor ama nafile! Uçaklar bir bir kalkacak ve inecek gibi artık art arda...
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta, gündeme tekrar Quilindschy Hartman geldi.
Nuno Tavares için Lazio ile yapılan pazarlıklarda sonuçlamayan Beşiktaş, sol bek arayışında rotayı yeniden Quilindschy Hartman'a çevirdi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, daha önce de gündemlerine aldıkları Hollandalı futbolcu için kulübü Burnley ile temaslara başladı.
İngiliz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonunu içeren kiralama modeli üzerinde duruluyor. Beşiktaş yönetiminin bu formül üzerinden Burnley cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.
Hartman, son dönemde teknik direktör Scott Parker'dan düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de son olarak 13 Aralık'ta Fulham karşısında sahaya çıkan genç sol bek, bu tarihten sonra yalnızca FA Cup'ta Milwall ile oynanan mücadelede görev alabildi.
Bu sezon toplam 16 maçta süre alan Hartman, 4 asistlik katkı sağlarken sahada 1429 dakika kaldı. Deneyimli oyuncu, yaz transfer döneminde Feyenoord'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Burnley'e transfer olmuştu.
