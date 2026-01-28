Fransızlar duyurdu: Türkiye bu işte dev olmak istiyor! 5 milyar dolar yatırdılar kendileri üretecek
Fransız BFM Business, Türkiye'nin dünyada bir demiryolu devine dönüşmek üzere olduğunu belirten bir habere imza attı.
Fransız basını, "Erdoğan, Türkiye'nin yeniden bir demiryolu devi olmasını istiyor: ülke demiryoluna 5 milyar eurodan fazla yatırım yapıyor ve yüksek hızlı trenlerinin yüze 100'ünü kendisi üretecek" başlıklı bir haber yayımladı. İşte haberden öne çıkan detaylar...
Türkiye, yeni yüksek hızlı hatların inşası da dahil olmak üzere 91 demiryolu projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Ayrıca yüksek hızlı tren üretim tesisi inşaatı da devam ediyor.
Türkiye bir demiryolu devi olmak istiyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demiryolu ağının büyüklüğünü 2053 yılına kadar ikiye katlama planlarını açıkladı. Erdoğan, "Son 23 yılda 64 milyar dolar yatırım yaparak demiryolu ağımızı 13.919 kilometreye çıkardık; bunun 2.251 kilometresi yüksek hızlı hatlardan oluşuyor ve yeni hatlar eklemeye devam ediyoruz. Amacımız, demiryolu ağımızı 2028 yılına kadar 17.500 kilometreye ve 2053 yılına kadar 28.600 kilometreye çıkarmak" dedi.
Avrupa ve Asya'nın kavşağında yer alan Türkiye, uzun zamandır demiryolunun stratejik öneme sahip olduğu ve oldukça geniş bir ulusal ağa sahip bir ülke olmuştur. İlk hattın inşasına 1856 yılında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bir İngiliz şirketi tarafından başlanmıştır.
2026 yılında ülke, 2032 yılına kadar tamamlanması gereken 91 demiryolu projesine 5,13 milyar euro ayıracak. Türkiye, şebekeyi modernize etmenin ve yeni bölgesel ve uluslararası hatlar (Irak'a) inşa etmenin yanı sıra, Ankara-İzmir, Çerkezköy-Kapukule, Konya-Adana, Adana-Gaziantep ve Sivas-Erzincan arasında yeni bağlantılarla yüksek hızlı demiryolu ağını daha da genişletmeyi amaçlıyor.
Bu hatlar yerel yüksek hızlı trenler tarafından kullanılacak. 2025 yılının sonunda hükümet, ülkenin kuzeybatısındaki Sakarya ilinde yeni bir özel fabrika (üretim ve test için) inşaatına başladı. 15.000 metrekarelik bu tesis, üretici Türasaş için (ki bu şirket önemli ölçüde devlet desteği almaktadır) yılda 12 tren üretme kapasitesine sahip olacak. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bu projeyle, ithalata bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandırıyoruz" dedi. Şu anda Türkiye'nin yüksek hızlı tren filosu İspanyol CAF şirketi tarafından üretiliyor.
Bu fabrikanın tamamlanmasını beklerken, Türkiye bu yıl üretici Türasaş tarafından geliştirilen prototipin dinamik testlerine başlayacak . Yaklaşık 600 yolcu kapasiteli ve saatte 225 km hıza ulaşabilen prototipin bileşenlerinin yüzde 65'i yerli üretim. Bu testler başarılı olursa, üretim Sakarya'daki yeni fabrikada gerçekleştirilecek. Ulaştırma Bakanı, "Milli yüksek hızlı elektrikli tren sadece ilerlemenin sembolü değil, kendi kendine yeten bir demiryolu endüstrisinin temelidir. Çok yakın gelecekte Türkiye'nin artık yurtdışından araç satın almasına gerek kalmayacak" sözünü verdi.
