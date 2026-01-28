Fransızlar duyurdu: Türkiye bu işte dev olmak istiyor! 5 milyar dolar yatırdılar kendileri üretecek

Bu hatlar yerel yüksek hızlı trenler tarafından kullanılacak. 2025 yılının sonunda hükümet, ülkenin kuzeybatısındaki Sakarya ilinde yeni bir özel fabrika (üretim ve test için) inşaatına başladı. 15.000 metrekarelik bu tesis, üretici Türasaş için (ki bu şirket önemli ölçüde devlet desteği almaktadır) yılda 12 tren üretme kapasitesine sahip olacak. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bu projeyle, ithalata bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandırıyoruz" dedi. Şu anda Türkiye'nin yüksek hızlı tren filosu İspanyol CAF şirketi tarafından üretiliyor.