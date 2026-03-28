O isim belli oldu... Sergen Yalçın'ın hayaliydi! Dünyanın tanıdığı isim...
Beşiktaş öyle bir bomba patlatmaya hazırlanıyor ki, taraftarı şimdiden heyecan sardı.
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Al-Nassr'ın dünya yıldızı futbolcusuyla sezon bitmeden ön protokol yapmak istiyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, yeni yıldızını Suudi Arabistan'dan getirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın talimatıyla dünya yıldızı futbolcu için harekete geçti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Al-Nassr'dan Sadio Mane'yi takımında görmeyi çok istiyor. Yalçın'ın bu talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim transferi sezon bitmeden sonuçlandırmayı hedefliyor.
33 yaşındaki Sadio Mane'nin de kendini yeniden Avrupa'da ispatlamak istediği ve şampiyonluk yarışı veren bir takımda oynamayı arzuladığı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, Senegalli futbolcuyla sezon bitmeden ön protokol yapmayı hedefliyor.
Piyasa değeri 7 milyon euro olan deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 10 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23