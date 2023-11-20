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Yaşam
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O ırmak 5 metre yükseldi

2023-11-20 10:37:32
O ırmak 5 metre yükseldi

Yurt genelinde etkili yağışlar sürüyor. Yağışlarla birlikte Bartın Irmağı’nın su seviyesi 5 metre yükseldi.

#1
Foto - O ırmak 5 metre yükseldi

Bartın Irmağı'nın su seviyesi, aşırı yağış sonrası 5 metre kadar yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı.

#2
Foto - O ırmak 5 metre yükseldi

Kentte dünden itibaren metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre kadar yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da su ile kaplandı.

#3
Foto - O ırmak 5 metre yükseldi

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı.

#4
Foto - O ırmak 5 metre yükseldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yalı bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Arslan, yağışın yavaş yavaş kesilmeye başlaması ile ırmakta su seviyesinin de düşeceğini, ırmağın denize akışının hızlı olduğunu kaydetti.

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