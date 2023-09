O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

‘İstanbul ve İzmir İlleri için Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri’ raporunun amacıyla ilgili konuşan Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu şunları söyledi: “Özellikle son 10 yıldır sürekli konuşulan ve artık ne yazık ki kriz diyebileceğimiz küresel iklim değişikliğinin ‘Mahallede sel akıyor’ durumundayız. Bir yandan bu iş varken iklim değişikliğinin çok geniş disiplinli olduğunu söylememiz lazım. Bu sadece aşırı sıcak hava olayları yani küresel ısınma olduğu için iklim değişti ama sadece yanmıyoruz artık. Hidrolojik denge bozulduğu için dünyada, atmosferde bu açıdan biz hemen her konuda, hatta her sektörde, her aktörde ‘Acaba iklim krizini nasıl çözebiliriz?’ tartışmalarını ülkemizde politikaların eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Hocalarımızın kıymetli bilimsel araştırmasıyla beslenen bu konu, Türkiye’de en zayıf halka. Yani mesela iklim değişikliğiyle mücadelede deniz ekosisteminin durumuna biraz bakıyor bilimsel camia Türkiye’de. Balıklar ne olacak, istilacı türler; ama denizin yükselmesine ilişkin konuyu, iklim çalışanlar dahi yani iklim konusunda birçok çalışan dahi uğraşmıyor. Bizim amacımız bu bilimsel çalışmalarla, Türkiye’de iklim politikaları için karar verenler arasında bir bağ oluşturmak.”