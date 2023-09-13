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O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

2023-09-13 10:18:39
O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Türkiye'de şu anda Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri güvenli konumda bulunuyor. Ancak bazı illerimizin bazı bölgeleri için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil.

#1
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Küresel ısınma hızla artmaya devam ederken, bunun sonucu olarak da gelecek yıllarda deniz seviyelerinin yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de hem deprem hem de denizden gelecek tehlikeler anlamında en güvenli olan illerimizin Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri olduğu biliniyor. Deniz seviyesi yükseldiğinde ise bazı illerimizin bazı bölgelerinde çok ciddi sorunlar meydana gelecek. 

#2
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Küresel Denge Derneği ‘İstanbul ve İzmir İlleri için Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri’ konulu bir çalışma gerçekleştirdi. 3 yıllık çalışma sonucunda oluşturulan raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin, İstanbul ve İzmir’de çok sayıda kültürel miras, toplumsal yaşam alanı ve doğal alan için beraberinde getireceği tehlikelere değiniliyor.

#3
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Raporun yazarlarından İklim Değişikliği ve Ekoloji uzmanı Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, “İstanbul aslında güneyden kuzeye doğru yükselen bir topografyaya sahip. Onun için özellikle güney kıyılarında bir sürü noktalar var ki bunlar denizle yakın ilişki içinde ve bunlar deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecekler. Ama şunu da unutmamak lazım iki türlü kıyıdan bahsetmek mümkün. 

#4
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Bir tanesi doğal kıyı, yani mesela bir plaj. Atıyorum İstanbul’daysanız mesela Florya plajı. Doğal yapılar bunlar. Kumsallar veya yavaş yavaş yükselen doğal yapılar bunlar deniz seviyesi yükseldiği zaman bunların bir kısmı kaybolacak. Oradaki arazi suyun altında kalacak. Mesela Küçüksu Kasrı, birtakım tedbirler alınmış ama nasıl etkilenir. Dolmabahçe Sarayı var deniz kıyısında. Böyle 3-5 tane yapı var ve bunların etkileneceği kesin” diye konuştu.

#5
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Prof. Dr. Dalfes, “Diğer taraftan Küçüksu, Göksu gibi boğaza su getiren noktalar var, onlar etkilenecekler. Oralarda deniz suyunun tatlı suya karışması artacak” şeklinde konuştu.

#6
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Küresel Denge Derneği ‘İstanbul ve İzmir İlleri için Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri’ konulu bir çalışma gerçekleştirdi. 3 yıllık çalışmanın sonunda hazırlanan raporda iklim değişikliği sebebiyle buzullarda yaşanan erime ve buna bağlı olarak deniz seviyesindeki yükselmenin, kıyı kentlerinde çok sayıda kültürel miras, toplumsal yaşam alanı ve doğal alanlarda yaşanacak tehlikelerden bahsediliyor. Rapora göre, Sadece İstanbul’da 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı 120 km²’lik bir bölge sular altında kalacak. İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camii gibi tarihi yapılar deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecek. İzmir’de Körfez, Kordon ile Alaçatı ve Sığacak gibi tatil beldeleri, ayrıca Gediz Deltası Kuş Cenneti tehdit altında. İstanbul’da 16 atık su arıtma tesisinden 12’sinde, İzmir’de bulunan 20 atık su arıtma tesisinin 4’ünde sorun yaşanabilir.Deniz suyu yeraltı sularına karışabilir. Bu, özellikle İzmir’de tarımsal üretim açısından ciddi sıkıntı yaratacak.

#7
Foto - O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

‘İstanbul ve İzmir İlleri için Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri’ raporunun amacıyla ilgili konuşan Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu şunları söyledi: “Özellikle son 10 yıldır sürekli konuşulan ve artık ne yazık ki kriz diyebileceğimiz küresel iklim değişikliğinin ‘Mahallede sel akıyor’ durumundayız. Bir yandan bu iş varken iklim değişikliğinin çok geniş disiplinli olduğunu söylememiz lazım. Bu sadece aşırı sıcak hava olayları yani küresel ısınma olduğu için iklim değişti ama sadece yanmıyoruz artık. Hidrolojik denge bozulduğu için dünyada, atmosferde bu açıdan biz hemen her konuda, hatta her sektörde, her aktörde ‘Acaba iklim krizini nasıl çözebiliriz?’ tartışmalarını ülkemizde politikaların eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Hocalarımızın kıymetli bilimsel araştırmasıyla beslenen bu konu, Türkiye’de en zayıf halka. Yani mesela iklim değişikliğiyle mücadelede deniz ekosisteminin durumuna biraz bakıyor bilimsel camia Türkiye’de. Balıklar ne olacak, istilacı türler; ama denizin yükselmesine ilişkin konuyu, iklim çalışanlar dahi yani iklim konusunda birçok çalışan dahi uğraşmıyor. Bizim amacımız bu bilimsel çalışmalarla, Türkiye’de iklim politikaları için karar verenler arasında bir bağ oluşturmak.”

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