Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

13 Ağustos 2022 tarihinde Sungurlu’da farklı bir döneme girildiğini belirten Dere, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini attığı savunma sanayi yatırımlarımız başladı. Bu bizim için büyük bir gururdur. Büyük bir onurdur. Bu tesislerin yapılmasında emeği geçen sanayicilerimize, kaymakamımıza, OSB heyetine bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aralıklarla bu tesislerin geldiği aşamayı yerinde görmek için ziyaretlerde bulunuyoruz” dedi.