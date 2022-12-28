Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

İnşallah planladığımız bütün izinleri tamamlanmış şekilde, ruhsatları, imar planları, tesis güvenliği, üretim izni, kuruluş izni bütün yapılması gereken tüm yasal izinleri tüm süreçleri zamanında yapılır şekilde tesislerin ilerlediğini görmekten son derece mutluyuz. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bahar aylarında üretimler başladığında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin savunma sanayinde merkez haline geldiğini daha yakından göreceğiz. OSB’nin bu yatırımlardan sonra büyüme ihtiyacı ortaya çıktı. 5 bin dönümden oluşan OSB’nin 5 bin dönüm saha genişlemesi için gerekli çalışmalar yetkililerle devam ediyor” şeklinde konuştu.