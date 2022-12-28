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Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

2022-12-28 15:48:19
Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Yıllık 200 milyon dolar getirisi olması beklenen yatırım için Çorum'da çalışmalar devam ediyor.

#1
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayii yatırımı olan temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikaları tamamlandığında 2 bin 500 kişiyi istihdam edecek.

#2
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

6 milyar liraya mal olacak barut, barutun ham maddesi nitrogliserin ve nitroselüloz, fişek ile kapsül fabrikalarından oluşacak tesislerle birlikte Çorum, savunma sanayiinde üs haline gelecek. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) koordinatörlüğünde kurulan fabrikaların tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 200 milyon dolar katkı sağlayacak.

#3
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde yapım devam eden barut, fişek ve kapsül fabrikalarında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Dere, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

#4
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

13 Ağustos 2022 tarihinde Sungurlu’da farklı bir döneme girildiğini belirten Dere, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini attığı savunma sanayi yatırımlarımız başladı. Bu bizim için büyük bir gururdur. Büyük bir onurdur. Bu tesislerin yapılmasında emeği geçen sanayicilerimize, kaymakamımıza, OSB heyetine bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aralıklarla bu tesislerin geldiği aşamayı yerinde görmek için ziyaretlerde bulunuyoruz” dedi.

#5
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Tesislerin kaba inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini anlatan Bakan Dere, “5 bin dönüm bir sanayi alanımız var. 3-4 bin dönüme yayılan 5 fabrikamız bulunuyor. Şubat-Mart aylarında tezgahlar kurulup ince işler tamamlandığında açılışlar yapılarak üretime başlayacak tesislerimiz. Buradaki gelişmelerden mutluluk duyduk.

#6
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

İnşallah planladığımız bütün izinleri tamamlanmış şekilde, ruhsatları, imar planları, tesis güvenliği, üretim izni, kuruluş izni bütün yapılması gereken tüm yasal izinleri tüm süreçleri zamanında yapılır şekilde tesislerin ilerlediğini görmekten son derece mutluyuz. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bahar aylarında üretimler başladığında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin savunma sanayinde merkez haline geldiğini daha yakından göreceğiz. OSB’nin bu yatırımlardan sonra büyüme ihtiyacı ortaya çıktı. 5 bin dönümden oluşan OSB’nin 5 bin dönüm saha genişlemesi için gerekli çalışmalar yetkililerle devam ediyor” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Fabrikalarda üretimi yapılacak ürünlerin büyük bir bölümünün ihraç edileceğini açıklayan Bakan Yardımcısı Dere, “300-400 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Temel atma töreninde Cumhurbaşkanımız fabrikaların 6 milyar TL’ye mal olacağını açıklamıştı. Fabrikalarımızdan yıllık 150-200 milyon dolar ihracaat bekliyoruz. Buradaki fabrikaların 3-4 milyar TL’lik üretim ve ihracat potansiyeli olacak” ifadelerini kullandı. İncelemeler sırasında Bakan Yardımcısı Dere’ye Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş eşlik etti.

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