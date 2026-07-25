Türkiye'den savaş gemisi alıp canavara dönüştürdüler: Üstünde yok yok
Türkiye'den savaş gemisi tedarik eden Romanya, CAm. ROMAN Korveti ASELSAN ürünleriyle donatarak adeta bir canavara çevirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den savaş gemisi tedarik eden Romanya, CAm. ROMAN Korveti ASELSAN ürünleriyle donatarak adeta bir canavara çevirdi.
mildefin'de yer alan habere göre, CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri envanterinde aktif göreve başladı. ASELSAN tarafından geliştirilen radar, haberleşme, elektro-optik ve seyrüsefer sistemleriyle donatılan CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri envanterinde aktif göreve başladı. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya’nın kullanımına sunulan korvetin, deniz operasyonlarındaki kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması hedefleniyor.
CAm. ROMAN Korveti, ASELSAN’ın geliştirdiği çok sayıda yerli ve milli savunma sistemiyle donatıldı. Gemiye entegre edilen sistemler arasında CENK Arama ve Hedef Tespit Radarı, AKREP Atış Kontrol Radarı, ALPER Düşük Yakalanma Olasılıklı (LPI) Radarı, TAKS Top Atış Kontrol Sistemi ile AHTAPOT Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi yer aldı.
Korvette ayrıca ARTNET Entegre Muhabere Sistemi, IDENTA Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma (IFF) Sistemi, ACROSAT X-Bant ve Ku-Bant Uydu Muhabere Sistemleri, ANS Ataletsel Seyrüsefer Sistemi, KARETTA Anti-Jam GNSS ile MİTOS WECDIS Elektronik Harita, Plotlama ve Kayıt Sistemi de kullanıma alındı.
Entegre edilen sistemlerle birlikte CAm. ROMAN Korveti’nin hedef tespit, atış kontrol, keşif-gözetleme, haberleşme ve seyrüsefer kabiliyetlerinin güçlendirildiği belirtildi. Sistemlerin, geminin farklı görev senaryolarında daha etkin ve güvenli şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlaması bekleniyor.
ASELSAN teknolojileriyle donatılan CAm. ROMAN Korveti’nin göreve başlaması, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki ihracat faaliyetleri açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya’nın envanterinde hizmet verecek korvet, Türk savunma teknolojilerinin uluslararası platformlardaki kullanım alanını genişleten projeler arasında yer alıyor.
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