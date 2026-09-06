O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

"Yer altı maden üretimini yaparken Türkiye'de ve dünya madenciliğinde sayılı olan, Türkiye'de ilk dik kuyu kule sistemiyle üretim yapıyoruz. Yer altında 669 metre dip derinliği bulunan, yer üstünde de yaklaşık 74,5 metre yükseklikte bir kule sistemi ile hem cevher hem de insan nakliye sistemini oluşturan bir yapı üzerine, otomasyon sistemiyle çalışan bir yapı üzerine kurulu bir tesisimiz var. Bu, Türkiye'de tek örnek metal madenciliği için ve güvenlik katsayısı çok yüksek seviyedeki bir maden." diyen Kotiloğlu, önem verdikleri genç mühendisleri de ülke madenciliğine kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.