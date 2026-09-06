  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en zengin ve en fakir 10 şehri belli oldu! İşte 81 ilin tam sıralaması Saatler 22.25’te durmuştu! “Batmaz” denilen gemideki 25 kişi nereye kayboldu? Dünyanın en büyük ikinci el yazması Kur'an-ı Kerim'i ‘maşallah’ dedirtti İsrailli katiller delirdi: Polis askeri vurdu! Nefes darlığı ve öksürüğün nedeni bu olabilir! Hemen doktora başvurun! Türkiye’nin IQ haritası belli oldu: İşte en zeki iller Kremlin’de kritik 3 saat! Putin mesajını ABD heyetiyle Kiev’e gönderdi Kafeye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var! Çocukların ayak sağlığı tehlikede! Yanlış ayakkabı seçimine dikkat AK Parti’den DEM’e okkalı şamar: Milletin sabrını sınamayın
Gündem
12
Yeniakit Publisher
O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Siirt'in Şirvan ilçesinde faaliyet gösteren Eti Bakır İşletmesi, yer altında kurduğu ileri teknoloji dik kule sistemiyle madencilik sektöründe adeta çığır açıyor. Bölgedeki maden ocağından her yıl çıkarılan 1 milyon ton tüvenan cevher, işlenerek ülke ekonomisine milyarlık katma değer sağlıyor. Güvenlik önlemleri ve yüksek otomasyon altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan bu dev tesis, yerli öz kaynaklarla geleceğe yön veriyor.

#1
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Eti Bakır Siirt İşletmesi İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu, kurumda düzenlediği basın toplantısında, işletmede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Kotiloğlu, gazetecilere, ilçeye bağlı Maden köyünde bulunan işletmenin hem üretim kapasitesi hem de bölgeye sağladığı ekonomik katkıyla önemli bir merkez olduğunu söyledi.

#3
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

İşletmede 848 çalışanın bulunduğunu kaydeden Kotiloğlu, "Ekonomimize yılda 1 milyon ton tüvenan cevher, bunun karşılığında 80 bin ton civarında konsantre cevher ve yaklaşık 14 bin ton civarında katot bakır faydası sağlıyoruz. Burada ürettiğimiz konsantreyi tamamıyla Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisimize göndererek tamamıyla yerli sermaye içerisinde ve ülkemize fayda değer katsayısına dönüştürüyoruz." dedi.

#4
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Yaptıkları çalışmalarla hem madenci kültürünü oluşturmayı hem Türkiye madenciliğinin geleceğine katkı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Kotiloğlu, bu doğrultuda bölgesel faaliyetlerin bir paydaşı olarak vatandaş ve kurumlarla iç içe hareket ettiklerini anlattı.

#5
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

"Yer altı maden üretimini yaparken Türkiye'de ve dünya madenciliğinde sayılı olan, Türkiye'de ilk dik kuyu kule sistemiyle üretim yapıyoruz. Yer altında 669 metre dip derinliği bulunan, yer üstünde de yaklaşık 74,5 metre yükseklikte bir kule sistemi ile hem cevher hem de insan nakliye sistemini oluşturan bir yapı üzerine, otomasyon sistemiyle çalışan bir yapı üzerine kurulu bir tesisimiz var. Bu, Türkiye'de tek örnek metal madenciliği için ve güvenlik katsayısı çok yüksek seviyedeki bir maden." diyen Kotiloğlu, önem verdikleri genç mühendisleri de ülke madenciliğine kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

#6
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

İşletmede bölgesel istihdama da önem verdiklerine dikkati çeken Kotiloğlu, şöyle konuştu:

#7
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

"Özellikle bölgesel istihdamı artırmak açısından mavi yaka çalışanlarımızın yüzde 96'lık kısmı bölgemizdeki çalışma arkadaşlarımız, beyaz yaka çalıştırma oranını da her geçen gün artırmak adına yöresel teknik personeli kadromuza katarak ve eğiterek onların yavaş yavaş bizlerin yerini almasını sağlıyoruz. Bu bizim vizyonlarımızın en başta geleni yerli ve yerli öz kaynaklarla yol almak. Buradaki en büyük değerimiz yer altındaki madenimiz değil, bizimle beraber çalışan çalışma arkadaşlarımız. Hepsine teşekkür ediyoruz.

#8
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Güvenlik önlemleri konusunda en üst düzeyde yapılabilecek ve Ar-Ge teknolojileriyle en üst seviyeye çıkartabilecek tüm eylem planlarını sürekli takip etmekteyiz. Evet, çok sağlam bir güvenlik altyapımız var deyip yol almıyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojiyle ve araştırmalarımızda bunun üzerine koyarak yol alıyoruz. Otokontrol sistemimizin otomasyonunu ön plana çıkararak güvenlik seviyemizi en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz."

#9
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Bölgede doğaya ilişkin çalışmaları da sürdürdüklerini belirten Kotiloğlu, bu kapsamda yaklaşık 960 bin fidan diktiklerini, 1 milyon fidan hedefine ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

#10
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Tüvenan cevher, maden ocağından çıkarıldığı gibi, hiçbir kırma, eleme, zenginleştirme veya işleme tabi tutulmamış ham ve doğal haldeki madendir.

#11
Foto - O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oya Lale Arslan tutuklandı
Gündem

Oya Lale Arslan tutuklandı

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagan..
Rize'de acı olay! Park etmek isterken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Yerel

Rize'de acı olay! Park etmek isterken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Feci kazada Selahattin Sipahioğ..
Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı
Dünya

Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı

Hindistan’da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru buzağının süt kamyonundaki inek fotoğrafını annesi sanarak memesini em..
Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek
Dünya

Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek

Mısır’da televizyon sunucusu Sarah Khalifa ile 11 sanık, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı suçlarından idam cezasına çarptırıldı...
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23