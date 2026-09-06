O ilimizin altında inanılmaz bir hazine yatıyormuş: Dünyanın sayılı sistemlerinden biriyle yılda 1 milyon ton cevher fışkırıyor
Siirt'in Şirvan ilçesinde faaliyet gösteren Eti Bakır İşletmesi, yer altında kurduğu ileri teknoloji dik kule sistemiyle madencilik sektöründe adeta çığır açıyor. Bölgedeki maden ocağından her yıl çıkarılan 1 milyon ton tüvenan cevher, işlenerek ülke ekonomisine milyarlık katma değer sağlıyor. Güvenlik önlemleri ve yüksek otomasyon altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan bu dev tesis, yerli öz kaynaklarla geleceğe yön veriyor.