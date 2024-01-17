O ilimizdeki denizden petrol fışkırıyor! Osmanlı'dan beri varmış, ilçe sakinlerini heyecan bastı

Başkan Çiftçi, “Çayeli’ndeki petrol mevzusu yüz yıllar önceye dayanıyor. Osmanlı döneminde petrolün aranmasına kadar gidiyor. Bizim büyüklerimiz burada 7 mil açıkta neft yağı olduğunu söylerlerdi. Petrole atalarımız eskiden neft yağı derlerdi. Biz bunu hep duyduk. Bunlar sadece duyum değil, bilimsel anlamda da kitaplara girmiş, gazetelere çıkmış. Maden Teknik Araştırma Enstitüsünün kendi çalışmalarıyla bunlar tespit edilmiş. Çayeli açıklarında petrolün ham maddelerine rastlanılmış diye tespitler var. Trabzon’da şu anda petrol aramayla ilgili gemi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu bölgede çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Petrolün çıkması şu an için bazı kişiler tarafından seçim üzeri çıktı diye alayımsı tebessümlere sebep oluyor. Ülkeden petrol çıkmasının kime ne zararı var. Burada bir sızıntı var ve devlet bunu tespit etmiş. Bu sızıntıdan biz umutlarımızı yeşertiyoruz. Buradan petrol çıkarsa Çayeli Belediyesi yararlanacak. Madenli beldemizden çıkan madenden Madenli Belediyesi bir gelir almakta.